«La presidente della Calabria Jole Santelli è scomparsa in una notte d'autunno nella solitudine della sua casa. Non siamo stati teneri con l'azione del suo Governo, abbiamo fatto il nostro dovere di giornalisti, di informare i calabresi perchè questa terra ha bisogno di un cambiamento, quel cambiamento radicale che l'azione di Governo che abbiamo conosciuto fino ad ora non è stata in grado di garantire.



Ma di fronte a questa morte non possiamo non riconoscere alla presidente Santelli un coraggio ormai raro nei politici: la responsabilità. Pur consapevole della gravità della sua malattia e con la riservatezza che ha voluto tenere, la governatrice si è caricata il fardello della responsabilità politica verso il suo partito e verso i calabresi».

L'editoriale del direttore Pasquale Motta