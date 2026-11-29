Nel 2025 quasi il 95 per cento delle acquisizioni pubbliche di servizi e forniture in Italia è avvenuto con affidamento diretto, senza gara. Lo ha scritto l’Anac nella relazione presentata alla Camera il 21 aprile. Dentro quella percentuale c’è un dato che merita più attenzione degli altri: gli affidamenti si addensano sempre più spesso a ridosso dei 140mila euro, appena sotto il limite che consente di procedere senza gara. Nella fascia tra 135mila e 140mila euro si è passati dai 1.549 affidamenti del 2021 ai 13.879 del 2025. Quasi nove volte tanto. Difficile chiamarla coincidenza.

Nella sua ultima relazione da presidente dell’Anac, Giuseppe Busia ha descritto una corruzione che cambia pelle. Non più soltanto le tradizionali tangenti, ma consulenze fittizie, sponsorizzazioni opache, concorsi inquinati: condotte meno visibili, più difficili da scoprire. Quando le regole cambiano, la corruzione non sparisce. Cerca altre strade.

È dentro questo quadro che vanno lette due scelte del governo. Il nuovo Codice degli appalti, nel 2023, ha reso strutturale l’affidamento diretto fino a 140mila euro per servizi e forniture, una soglia introdotta in via temporanea negli anni delle semplificazioni. Poi, nell’agosto 2024, la legge Nordio ha cancellato l’abuso d’ufficio: il reato che puniva il pubblico funzionario che, violando intenzionalmente specifiche regole di legge, procurava un vantaggio patrimoniale ingiusto o arrecava un danno ingiusto.

La Corte costituzionale, con la sentenza 95 del 2025, ha stabilito che il Parlamento poteva fare quella scelta. Ma ha riconosciuto che dall’abolizione derivano «indubbi vuoti di tutela penale». E ha precisato che pesare benefici e rischi di quella decisione spetta alla responsabilità politica del legislatore.

Nel frattempo l’Europa ha preso un’altra direzione. La direttiva anticorruzione approvata quest’anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio obbliga gli Stati a punire penalmente alcune violazioni gravi e intenzionali dei doveri da parte dei pubblici funzionari. Non impone di riportare in vita il vecchio abuso d’ufficio, ma chiede nuove fattispecie penali capaci di colpire quelle condotte. L’Italia ha tempo fino a giugno 2028 per adeguarsi. La partita è tutt’altro che chiusa.

Il governo sostiene di aver liberato sindaci e amministratori dalla paura della firma, e ricorda che molte inchieste per abuso d’ufficio finivano in archiviazione. È un argomento che va ascoltato. Ma c’è l’altra faccia: oggi si possono affidare direttamente più servizi e forniture, con meno gare e con strumenti penali più limitati contro alcune condotte abusive. Transparency International ha registrato un nuovo arretramento dell’Italia nell’indice di percezione della corruzione. L’abolizione dell’abuso d’ufficio, insieme alle scelte che hanno ridotto alcuni strumenti di prevenzione e controllo, è stata oggetto di critiche da parte di organizzazioni e osservatori impegnati nella lotta alla corruzione.

Quando i controlli si riducono, gli indizi contano di più. E in Calabria c’è un numero che ritorna con una frequenza difficile da ignorare: 139.910 euro.

L’inchiesta di Raffaele Florio pubblicata su questo giornale ha esaminato circa 2.500 procedure avviate dal 2022. Arrical, l’autorità regionale per acqua e rifiuti, ha affidato alla stessa impresa nove servizi per il percolato, per circa 1,2 milioni di euro complessivi. Quattro affidamenti sono da 139.910 euro, altri due da 139.500.

A Melicuccà, nel 2024, si contano cinque affidamenti da 139.900 euro in quattro mesi, quasi 700mila euro, a un’altra società. In Regione, lo stesso operatore ha ricevuto due affidamenti identici da 137mila euro nello stesso giorno. Una società di consulenza ha ottenuto tre incarichi in cinque giorni, per circa 330mila euro.

Non è un’anomalia solo calabrese. A luglio l’Anac ha contestato a un Comune del Frusinate sedici affidamenti diretti alla stessa società per la raccolta e il trasporto dei rifiuti: 651mila euro tra il 2020 e il 2025. Ogni determina restava sotto la soglia dell’affidamento diretto, prima di 139mila euro e poi, con il nuovo Codice, di 140mila. Per l’Autorità era un servizio unitario e programmabile, da mettere a gara e non da spezzare in una catena di affidamenti.

Poi ci sono le gare vere, quelle in cui la concorrenza dovrebbe essere garantita e invece quasi scompare. Un servizio per i rifiuti da 43,9 milioni di euro ha avuto un solo partecipante e nessun ribasso. Una strada da 49,8 milioni è stata assegnata all’unico concorrente, con uno sconto dello 0,1 per cento.

Niente di tutto questo, da solo, prova un reato, e sarebbe scorretto sostenerlo. Il Codice consente l’affidamento diretto sotto soglia, ma vieta di frazionare artificiosamente un appalto per evitare la gara e impone la rotazione degli operatori. La domanda allora è semplice: cinque incarichi identici alla stessa impresa in quattro mesi rispondono a cinque esigenze distinte, o sono un unico servizio diviso in più affidamenti? La risposta non sta nelle supposizioni. Sta negli atti e nella programmazione degli enti.

C’è poi un problema di trasparenza. Per oltre 1.400 procedure su 2.500, l’esito non si ricostruisce con i dati pubblici disponibili. Possono pesare archivi incompleti o procedure ancora aperte. Resta il fatto che un cittadino che voglia capire come si spendono i soldi pubblici spesso non ha gli strumenti per farlo.

La responsabilità di ogni determina ricade su chi la firma. Ma alla politica, e a chi governa la Regione, spetta anche una responsabilità di controllo, indirizzo e trasparenza sul funzionamento degli enti del sistema regionale. A cominciare da Arrical: chi ha firmato quei nove affidamenti per il percolato, sulla base di quale programmazione, e perché non si è fatta un’unica gara?

Se quelle cifre sono coincidenze, si spieghi perché. Se una gara ha avuto un solo concorrente, si dica cosa è stato fatto per allargare la partecipazione. Se gli affidamenti sono regolari, si pubblichino gli atti e le motivazioni.

La legalità non si misura soltanto dall’assenza di condanne. Si misura anche dalla qualità delle procedure e dalla possibilità di controllarle.

Senza l’abuso d’ufficio e con soglie così alte, la trasparenza è rimasta l’argine più efficace contro i favoritismi e la cattiva amministrazione. Un argine che non può reggersi sulla buona volontà di chi governa, ma su regole e controlli. Chi governa può tenerlo in piedi oppure lasciarlo cadere.

Centoquarantamila euro meno novanta. Quattro volte. Non è una condanna. È una domanda, e qualcuno deve rispondere.