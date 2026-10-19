Il nostro Network ha seguito le manifestazioni fin dal primo giorno con otto postazioni, dirette televisive e tre troupe impegnate anche durante la notte. Una scelta editoriale che rivendica il diritto del Sud a essere raccontato

La protesta è partita dalla Calabria, ha attraversato strade e autostrade, ha coinvolto agricoltori, autotrasportatori e imprese, fino ad allargarsi ad altre regioni del Mezzogiorno. Una mobilitazione alimentata dal caro carburanti e da una crisi economica che sta mettendo a dura prova interi settori produttivi, ma che per troppo tempo non ha trovato nell'informazione nazionale uno spazio proporzionato alla gravità delle questioni sollevate. Come se la distanza geografica dai grandi centri del potere politico ed economico potesse determinare anche la rilevanza di una notizia.

Il 16 ottobre, nella prima giornata delle manifestazioni, LaC Network era presente con otto postazioni giornalistiche dislocate nei principali presidi calabresi, lungo le strade e le arterie autostradali interessate dalla protesta. Una copertura organizzata per seguire gli avvenimenti direttamente dai luoghi della mobilitazione, documentarne gli sviluppi e raccogliere le testimonianze di chi aveva deciso di fermare la propria attività per denunciare una situazione ormai difficilmente sostenibile.

L'impegno non si è esaurito con i collegamenti dei telegiornali. Tre troupe televisive hanno lavorato anche durante la notte, seguendo i presidi e i momenti di maggiore tensione, mentre le testate del Network hanno realizzato dirette, servizi, approfondimenti e articoli, ospitando decine di interventi e dando spazio alle ragioni delle categorie coinvolte. Un lavoro giornalistico che ha richiesto uomini, mezzi e una precisa scelta editoriale: considerare quella protesta una notizia di interesse nazionale fin dal suo inizio, senza attendere che l'aggravarsi dei disagi imponesse l'argomento all'attenzione generale.

La protesta del Sud e l'attenzione dei grandi media

Mentre dalle strade calabresi arrivavano immagini di camion fermi, presidi e lavoratori esasperati, la mobilitazione faticava a conquistare una posizione centrale nell'agenda dei principali mezzi d'informazione nazionali. Alcune testate hanno documentato quanto stava accadendo, ma la copertura complessiva ha sollevato interrogativi sul peso che le emergenze del Mezzogiorno continuano ad avere nel racconto quotidiano del Paese.

Dove sono stati, soprattutto nelle prime ore, i grandi approfondimenti televisivi, i confronti con i rappresentanti delle categorie, le analisi sulle conseguenze economiche di un fermo capace di coinvolgere trasporti, agricoltura e distribuzione? La questione non riguarda la concorrenza tra gruppi editoriali, né la pretesa di stabilire quali notizie debbano occupare le aperture dei telegiornali. Riguarda piuttosto la capacità dell'informazione di riconoscere un problema sociale prima che le sue conseguenze diventino impossibili da ignorare.

Quando un autotrasportatore denuncia di non riuscire più a coprire i costi del gasolio, quando un agricoltore vede ridursi ulteriormente i margini della propria attività e quando un'impresa teme di non poter garantire la continuità del lavoro, non siamo soltanto davanti a una vertenza di categoria. Siamo di fronte a una questione economica che investe il tessuto produttivo del Mezzogiorno e che, proprio per questo, merita attenzione, approfondimento e confronto politico.

La Calabria non può fare notizia soltanto nelle emergenze

Il punto più delicato riguarda il modo in cui il Sud viene rappresentato nell'informazione nazionale. La Calabria conquista frequentemente spazio quando la cronaca racconta tragedie, delitti, scandali o emergenze, mentre le trasformazioni economiche, le difficoltà quotidiane delle imprese e le mobilitazioni sociali rischiano di restare confinate in una dimensione prevalentemente regionale.

Una protesta nata in Calabria non dovrebbe avere bisogno di estendersi alla Puglia, alla Basilicata, alla Campania o alla Sicilia per ottenere l'attenzione che merita. Se le stesse manifestazioni fossero partite dai principali snodi produttivi della Lombardia o del Piemonte, quale spazio avrebbero conquistato nei palinsesti televisivi e sulle prime pagine dei quotidiani? È un interrogativo che riguarda non soltanto il giornalismo, ma anche gli squilibri territoriali attraverso i quali il Paese continua a leggere se stesso.

LaC Network ha scelto di esserci dal primo momento, investendo nella presenza sul territorio e nel racconto diretto degli avvenimenti, senza limitarsi a registrare le conseguenze della protesta sulla circolazione stradale o sulla distribuzione dei carburanti. Dietro ogni presidio ci sono lavoratori, famiglie e imprese, ma anche rivendicazioni che devono essere ascoltate, verificate e sottoposte al confronto con le istituzioni.

Il dovere di raccontare, anche quando gli altri guardano altrove

Raccontare una protesta non significa condividerne automaticamente tutte le ragioni, né rinunciare alla verifica dei fatti o al necessario contraddittorio. Significa riconoscere che il disagio economico e sociale, quando assume dimensioni così rilevanti, non può essere relegato ai margini del dibattito pubblico soltanto perché si manifesta lontano da Roma o Milano.

LaC Network continuerà a seguire le mobilitazioni attraverso le proprie testate giornalistiche e le proprie reti televisive, documentando gli sviluppi, ascoltando i protagonisti e chiedendo risposte alle istituzioni. È una responsabilità che nasce dalla presenza quotidiana sul territorio, ma che non si esaurisce nei confini della Calabria, perché le questioni sollevate dagli agricoltori e dagli autotrasportatori riguardano l'economia e il futuro dell'intero Paese.

Il silenzio, quando accompagna una protesta di queste dimensioni, rischia di diventare esso stesso una notizia. Non perché tutti debbano raccontare gli stessi avvenimenti nello stesso modo, ma perché un'informazione nazionale capace di rappresentare davvero l'Italia non può misurare l'importanza dei problemi dalla distanza che li separa dai palazzi del potere.

La Calabria ha cominciato a protestare prima che il resto del Paese ne percepisse pienamente la portata. LaC Network era sulle strade, nei presidi, davanti ai lavoratori, anche durante la notte. Continuerà a esserci, con la consapevolezza che il giornalismo non deve aspettare che una crisi diventi ingovernabile per riconoscerne l'esistenza.

Perché dare voce a chi non ha voce non è uno slogan editoriale. È il motivo per cui un giornale e una televisione devono esserci, soprattutto quando gli altri guardano altrove.