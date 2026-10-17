Dai cortei studenteschi di ieri ai presidi di agricoltori e autotrasportatori, le proteste attraversano l’Italia. Oggi la Cgil manifesta a Roma, mentre nel Mezzogiorno il caro carburante alimenta mobilitazioni e disagi

Camion fermi lungo le strade, trattori davanti agli svincoli e studenti nelle piazze: le proteste in Italia del 17 ottobre 2026 raccolgono l’eredità delle mobilitazioni di ieri e aggiungono nuovi appuntamenti a un fine settimana segnato dal disagio sociale. Dalla Calabria alla Puglia, fino alle grandi città del Centro-Nord, rivendicazioni differenti si incontrano attorno al costo della vita, alle difficoltà delle imprese e alle prospettive dei giovani. Oggi a Roma è in programma la manifestazione nazionale della Cgil, mentre nel Mezzogiorno proseguono i presidi degli autotrasportatori.

La contemporaneità delle iniziative non basta a descrivere un unico movimento contro il governo Meloni. Mostra però quante vertenze restino aperte e pone una domanda politica concreta: le risposte dell’esecutivo arrivano con tempi e risorse adeguati alle difficoltà denunciate?

Studenti in piazza, le proteste di ieri da Roma alla Calabria

Ieri gli studenti hanno manifestato contro le politiche scolastiche del governo e del ministro Giuseppe Valditara, chiedendo investimenti nella scuola pubblica, diritto allo studio e maggiore attenzione a inclusione e precarietà. In diversi cortei si sono aggiunte rivendicazioni contro il riarmo e per l’ambiente, componendo una protesta nella quale la condizione scolastica si lega all’incertezza sul futuro.

A Roma la mobilitazione si è diretta verso il ministero dell’Istruzione; a Milano scuole e collettivi hanno richiamato anche le difficoltà economiche delle famiglie e il costo degli alloggi. A Torino si sono registrati momenti di tensione con le forze dell’ordine, mentre altre iniziative hanno attraversato Firenze, Bologna, Genova e diverse città del Nord-Est. A Pisa la contestazione degli studenti ha ritardato l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Normale Superiore.

Nel Sud, il dato più significativo è l’incontro con le categorie produttive. A Cerignola, nel Foggiano, studenti e cittadini hanno accompagnato trattori e camion in un corteo al quale hanno partecipato anche il sindaco Francesco Bonito e il vescovo Fabio Ciollaro. A Lucera i giovani hanno raggiunto le iniziative di solidarietà con agricoltori e autotrasportatori.

In Calabria, a Corigliano-Rossano, gli studenti delle superiori hanno raggiunto il presidio agricolo alla rotatoria di contrada Santa Lucia, sulla statale 106, accompagnati anche da un trattore. A Trebisacce circa trecento ragazzi hanno manifestato contro caro vita e rincari energetici, in solidarietà con le categorie mobilitate. Rivendicazioni diverse si sono così riconosciute in una preoccupazione comune: poter studiare, lavorare e restare nei propri territori.

Agricoltori e autotrasportatori, la mappa dei presidi nel Mezzogiorno

Il fermo degli autotrasportatori in Calabria, annunciato fino al 20 ottobre, interessa snodi dell’A2 e delle statali 106 Jonica e 18 Tirrena. Da Firmo-Sibari e Cassano allo Ionio a Lamezia Terme, Gioia Tauro e Santa Maria del Cedro, i presidi insistono su collegamenti essenziali per la distribuzione delle merci. La presenza dei mezzi provoca disagi e rallentamenti, ma non tutti i presidi coincidono con blocchi stradali.

In Puglia la mobilitazione riguarda soprattutto il Foggiano, con iniziative a Cerignola, Lucera, Foggia, Candela e Poggio Imperiale. Altri disagi sono segnalati ad Andria, mentre a Corato protestano gli olivicoltori e a Brindisi gli autotrasportatori si sono radunati nell’area portuale di Costa Morena e lungo la statale 379.

In Sicilia le iniziative coinvolgono trasporto merci e agricoltura, dall’area del molo Santa Lucia a Palermo ai presidi di Gela. Proteste e difficoltà nei collegamenti interessano anche Basilicata e Campania, lungo arterie sulle quali il fermo dei mezzi può ripercuotersi rapidamente sull’economia locale.

Caro carburante, consegne e tempi delle risposte

Il caro carburante in Calabria, Puglia e Sicilia è uno dei nodi della mobilitazione. In alcune località del Mezzogiorno sono segnalati distributori temporaneamente senza benzina o gasolio e difficoltà nelle consegne. Non risulta però documentata una carenza generalizzata su scala nazionale: distinguere i disagi locali da una crisi diffusa è essenziale per misurare le conseguenze del fermo senza alimentare allarmismi.

Il prolungamento delle proteste potrebbe incidere anche sui rifornimenti alimentari, soprattutto nei territori più dipendenti dal trasporto su gomma. Nel Foggiano emergono difficoltà in alcuni esercizi commerciali, mentre una crisi estesa degli approvvigionamenti resta uno scenario da verificare.

Le associazioni dell’autotrasporto chiedono interventi sul gasolio e lo sblocco delle risorse già stanziate. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato un confronto per il 27 ottobre: un appuntamento istituzionale è dunque previsto, ma proprio l’attesa è contestata dalle categorie, che chiedono risposte compatibili con l’urgenza dei costi da sostenere.

Oggi 17 ottobre la Cgil a Roma, proseguono i presidi

A Roma è in programma oggi la manifestazione nazionale della Cgil, insieme ad associazioni della società civile, nell’ambito dell’iniziativa La Via Maestra. Al centro salari, precarietà, sanità, istruzione, casa, ambiente e pace. Il concentramento è previsto alle 13.30 in piazza della Repubblica, con arrivo del corteo in piazza del Popolo e intervento conclusivo di Maurizio Landini.

Altre iniziative contro il caro vita sono annunciate a Torino e Brescia. Nel Mezzogiorno prosegue, secondo il calendario comunicato, il fermo degli autotrasportatori in Calabria e Sicilia; in Puglia la continuità dei presidi dipenderà anche dalle decisioni dei comitati locali. Partecipazione ed evoluzione degli appuntamenti di oggi dovranno essere verificate nel corso della giornata.

Il governo Meloni davanti alle richieste delle piazze

Le crisi internazionali e le tensioni energetiche condizionano l’economia italiana, ma non esauriscono la responsabilità politica delle risposte interne. Gli autotrasportatori chiedono di poter continuare a viaggiare, gli agricoltori di produrre senza essere schiacciati dai costi, gli studenti di avere opportunità, i lavoratori salari e servizi adeguati.

Non ogni difficoltà è imputabile esclusivamente all’esecutivo, né le piazze rappresentano automaticamente l’intero Paese. La loro contemporaneità rende però visibile una pressione che attraversa territori e generazioni. Lo scollamento tra Palazzo Chigi e la vita quotidiana si misura qui: nelle risorse disponibili, nei tempi di attuazione delle misure e nella capacità di ascolto.

Mentre il governo rivendica il proprio ruolo sullo scenario internazionale, le proteste riportano l’attenzione su problemi che non possono attendere. Quale credibilità può avere una politica che parla di futuro, se chi studia, lavora e produce fatica a sostenere il presente?