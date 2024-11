Dibattito ufficiale tra i principali candidati alla presidenza della prossima Commissione Europea dalla sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, e in diretta su LaC Tv. Presenti i principali candidati indicati dagli attuali gruppi politici presenti all’interno del Parlamento europeo. Interverranno secondo un ordine stabilito per sorteggio, Nico Cué (Sinistra europea), Ska Keller (Partito Verde Europeo), Jan Zahradil (Alleanza dei conservatori e dei riformisti in Europa), Margrethe Vestager (Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa), Manfred Weber (Partito Popolare Europeo), Frans Timmermans (Partito dei socialisti europei).

A seguire una puntata speciale di Pubblica Piazza, condotta dal direttore di lacnews24.it Pasquale Motta, con i candidati calabresi alle europee. Presenti in studio, Lucia Nucera del Partito democratico, Francesca Pesce di La Sinistra, Teresa Sicoli del Movimento 5 Stelle. A introdurre la serata e fare una panoramica sul dibattito europeo appena conclusosi, un’intervista realizzata da Salvatore Bruno a Francesco Foglia, ricercatore Unical esperto in politiche comunitarie e facente parte del gruppo di lavoro LaC Europa, che traccerà il quadro delle prospettive europee alla vigilia del 26 maggio ed un profilo dei candidati appena intervenuti.