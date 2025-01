Conduce Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio Giampaolo Cristofaro, mentre in collegamento via Skype ci saranno il giornalista Antonio Alizzi e il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti

Ventiduesima puntata di 11 in Campo, questa sera alle 21.30. Conduce Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio Giampaolo Cristofaro, mentre in collegamento via Skype ci saranno il giornalista Antonio Alizzi e il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti.

La ventiduesima giornata di campionato è stata caratterizzata nella parte alta della classifica dell’ennesima vittoria del Sassuolo che ha battuto nettamente il Sudtirol, stessa cosa per lo Spezia che infila quattro gol alla Carrarese, pareggia il Pisa a Catanzaro e vince la Cremonese contro il Cosenza ultimo in classifica. Si rivede il Palermo che vince contro la Juve Stabia e crisi infinita per la Sampdoria che perde in casa contro il Cesena e bella vittoria del Mantova a Cittadella. Le altre gare hanno visto il pareggio tra Bari e Brescia, tra Modena e Frosinone e la vittoria in rimonta della Salernitana contro la Reggiana.

Segui la puntata su LaC Play.