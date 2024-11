È il momento di riformare il Pd ed Enza Bruno Bossio, dirigente nazionale del partito, ne parlerà questa sera nella puntata di Piazza Parlamento con il direttore Alessandro Russo, partendo dalla sconfitta alle ultime elezioni e guardando al futuro con il Congresso alle porte.

A breve si voterà il nuovo segretario del partito e la Bossio non ha dubbi: per lei la candidata ideale è Paola De Micheli, storica dirigente del partito con una visione chiara e una particolare attenzione al Sud. «Paola è una donna dirigente che unisce la concretezza all’idealità; è l’unica tra i candidati ad avere delle caratteristiche meridionaliste (insieme a Cuperlo ma per altri motivi)», ha detto la Bossio, che ha aggiunto: «Già come ministro delle Infrastrutture si è misurata con le problematiche del Mezzogiorno decidendo di finanziare l’alta velocità come ricucitura del paese da Milano a Reggio Calabria; in quel caso non ha considerato la domanda per la realizzazione del progetto, ma si è concentrata su cosa serve per lo sviluppo del Paese. L’ha fatto con la consapevolezza che fosse una scelta meridionalista».

Nel corso della puntata si è parlato di tutti i candidati alla segreteria: da Gianni Cuperlo, che la Bossio ha sostenuto in passato, alla new entry Elly Schleyn, a cui l’ospite della mezz’ora da La Capitale non perdona l’appoggio degli storici dirigenti di partito. Anche su Stefano Bonaccini, Enza Bruno Bossio ha qualche perplessità: «non credo nell’amministratore (cosa che Bonaccini fa bene in Emilia Romagna) che fa il Segretario di partito».

La puntata è disponibile su LaC Play.