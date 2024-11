Settemila uffici postali coinvolti, 5 mila colonnine per la ricarica elettrica, oltre 250 sedi per il co-working: il tutto per una spesa di 1,12 miliardi, di cui 800 milioni finanziati dal Pnrr. Sono alcuni dei numeri del progetto Polis di Poste Italiane, presentato nei giorni scorsi alla Nuvola di Fuksas a Roma alla presenza dei vertici dell’azienda e delle principali cariche dello Stato. Anche le telecamere de LaCapitale erano presenti per raccontare questo momento storico per l’azienda guidata da Matteo Del Fante, ma anche per tutti gli italiani che da marzo, quando i primi sportelli saranno attivi, faranno un passo avanti verso la digitalizzazione del Paese.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA SU LAC PLAY

Nello speciale Eventi che andrà in onda questa sera racconteremo i punti salienti della giornata con i messaggi di auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni; protagonisti della giornata anche i 7000 sindaci dei Comuni con meno di 15 mila abitanti per cui Polis rappresenta una vera rivoluzione.

Sarà possibile, infatti, richiedere allo sportello unico tutti quei documenti per cui oggi è previsto un iter più lungo e spesso è necessario spostarsi da un Comune all’altro: pensiamo alla richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal Ministero dell'Interno); richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall'Agenzia delle Entrate); certificati giudiziari (Ministero della Giustizia); Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps); rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (Ministero per le Infrastrutture).

«Voglio ringraziare Poste Italiane per aver mantenuto ovunque gli Uffici Postali, che sono un riferimento tra i piccoli centri», ha dichiarato Sergio Mattarella nel suo intervento alla presentazione, accolto con un lungo ed emozionato applauso dal pubblico in sala. «Questa scelta, non solo di colmare le lacune ma anche di sollecitare la PA nel suo complesso, è una scelta di cui vorrei ancora sottolineare il valore. Questa determinazione dimostra la possibilità di non seguire la deriva della riduzione dei servizi ai cittadini ma, al contrario, con la permanenza dei servizi, offre la possibilità di crescita sociale ed economica del Paese. Concludo questo mio breve saluto con un piccolo ricordo. Molti forse avranno visto quel film presentato a Venezia pochi anni fa “Le notti bianche del postino” di Konchalovskiy: un postino che, recando ogni giorno, con il suo servizio, la posta in un piccolo centro in mezzo a un lago, sotto il Circolo Polare Artico, garantisce il suo collegamento con il mondo. Il mondo è cambiato, ma la vocazione di Poste Italiane di tenere connessa l’Italia si conferma” conclude il Presidente della Repubblica.»

La Capitale Eventi è in onda ogni sabato alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata è già disponibile su LaC Play.