L’intesa con i Paesi sudamericani è orientata alla creazione di un’area di libero scambio pari al 20% del Pil mondiale. Tante le opportunità in campo commerciale e produttivo, ma gli agricoltori temono la concorrenza sleale. Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv con approfondimenti ed esperti

Dopo un lungo travaglio e negoziati condotti per oltre vent'anni, la Commissione Europea ha sottoscritto un partenariato commerciale con i Paesi sudamericani aderenti al Mercosur, organismo fondato da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay. Si tratta di un accordo di portata internazionale, orientato alla creazione di un’area di libero scambio pari al 20% del Pil mondiale, con nuove opportunità di carattere imprenditoriale e produttivo per 700 milioni di persone.

Il trattato prevede l'eliminazione dei dazi sul 91% delle esportazioni del vecchio continente verso il Sud America ed equivalente e reciproco abbattimento delle tasse doganali per il 92% delle esportazioni dell'area Mercosur verso l’Unione Europea. Molti osservatori vedono in questa accelerazione una risposta alle politiche aggressive di Donald Trump. L'accordo Ue-Mercosur infatti, consentirà nei rapporti commerciali tra gli Stati coinvolti, un risparmio di spesa in dazi stimato in circa 4 miliardi di euro.

E però le organizzazioni agricole temono di dover fronteggiare la concorrenza sleale delle aziende del settore primario sudamericane, non sottoposte agli stessi stringenti vincoli applicati alle attività produttive comunitarie. In Calabria, dove l'agroalimentare rappresenta circa il cinquanta percento del totale del Prodotto Interno Lordo, la problematica è particolarmente sentita. Se ne parlerà a Dentro la Notizia.

Sull'argomento interverranno Alessandro Tallarico, rappresentante di Copagri, e Luana Guzzetti, esponente di Coapi, il coordinamento di agricoltori che medita di manifestare il proprio dissenso nelle località alpine che ospiteranno le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Previsto inoltre un contributo del presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, sui temi della internazionalizzazione e sulla necessità anche per la Calabria di aprirsi con fiducia, a nuovi mercati.

Da remoto parteciperà anche Denis Nesci, europarlamentare di Fratelli d'Italia.

Nel corso della puntata apriremo una finestra anche sulla situazione relativa al comprensorio sciistico di Botte Donato, in Sila. Gli impianti, nonostante la recente abbondante nevicata, sono fermi a causa della caduta di un traliccio dell'energia elettrica che ha determinato un vasto black out tra le località di Lorica e di Cavaliere, nei comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco. Insieme ad Aristide Vercillo, amministratore di Ferrovie della Calabria, gestore dell'impianto, faremo il punto della situazione.

Appuntamento dunque alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.