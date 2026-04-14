Appuntamento alle ore 13 con i consiglieri regionali di Tridico Presidente e Forza Italia. Al centro del dibattito la discussa norma che aumenta i costi della politica calabrese

La riproposizione del sottosegretario a supporto del lavoro della Giunta regionale fa discutere soprattutto per il costo di questi ulteriori elementi dell’impianto istituzionale calabrese. L’opposizione ha annunciato la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare per l’abrogazione delle modifiche statutarie che hanno reintrodotto questa figura.

Ne parleremo a Dentro la Notizia, su LaC Tv. Per il centrosinistra interverrà Enzo Bruno, consigliere regionale del gruppo Tridico Presidente mentre la maggioranza sarà rappresentata da Marco Polimeni di Forza Italia. Entrambi interverranno dal piazzale antistante la cittadella di Germaneto, a Catanzaro, in un collegamento coordinato da Bruno Mirante. Ospite nello studio centrale di Cosenza Giampaolo Gerbasi, professore Unical di diritto costituzionale comparato e direttore del Master di II livello in management delle pubbliche amministrazioni, per un contributo sulle incertezze giuridiche relative alla normativa statutaria approvata nel novembre del 2025, mentre da Crotone avremo in collegamento Paola Levato del Comitato "Non a nostre spese", costituitosi per esercitare il diritto di sottoporre la variazione statutaria a referendum, così da affidare ai cittadini-elettori la scelta sulla introduzione o meno, appunto, della figura dei sottosegretari.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.