Il nuovo format a cura di Paolo Marra in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15 su LaC Tv. Primo appuntamento oggi
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Parte un nuovo viaggio tra i borghi più autentici della Calabria, guidato dallo sguardo diretto e senza filtri di Paolo Marra. Un racconto costruito sul campo, fatto di incontri, dettagli e storie quotidiane, nel solco di uno stile narrativo genuino.
La prima tappa de “Il viaggio di Rocco” conduce a Acri, cuore dell’entroterra cosentino, dove il protagonista attraverserà le vie del borgo alla scoperta di scorci suggestivi e paesaggi mozzafiato. Tra musica folkloristica e profumi della cucina locale, prende forma un racconto che restituisce l’identità più profonda del territorio.
Ad accompagnare il percorso ci sarà anche Maria, guida e voce narrante, che intreccia storia, cultura e vita quotidiana, offrendo uno sguardo autentico su una comunità che conserva tradizioni e memoria.
L’appuntamento con Il viaggio di Rocco è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 15 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.