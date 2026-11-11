Email anonime e falsi allarmi hanno fatto scattare controlli e sgomberi in numerosi istituti. Da Bisignano a Lamezia, fino a Reggio Calabria, studenti e personale fuori dalle aule. Alle 15 il caso nel nostro approfondimento quotidiano su LaC Tv

Un'ondata di email anonime, minacce di attentati e centinaia di scuole evacuate. Una mattinata di paura che ha attraversato l'Italia, coinvolgendo anche la Calabria, dove in diversi centri studenti, insegnanti e personale scolastico sono stati costretti ad abbandonare gli edifici. A Bisignano sono state evacuate tutte le scuole cittadine. Segnalazioni e provvedimenti precauzionali anche ad Acri, Montalto Uffugo, Scalea e Trebisacce. Nel Catanzarese evacuazioni a Lamezia Terme e in diversi istituti del capoluogo. A Reggio Calabria controlli al Liceo Classico e all'Istituto Artistico, con ripercussioni anche sulla viabilità del centro cittadino. Una situazione che ha coinvolto anche altri centri della provincia reggina. In tilt anche diversi istituto di Cosenza e dintorni.

Dietro gli allarmi, una comunicazione anonima dai contenuti estremamente minacciosi, con il riferimento alla presenza di ordigni esplosivi all'interno degli edifici. Le forze dell'ordine sono intervenute per le verifiche e le bonifiche, mentre famiglie e studenti hanno vissuto momenti di comprensibile apprensione. E mentre si cerca di ricostruire la portata del fenomeno, il numero delle scuole interessate a livello nazionale continua a crescere.

Ma chi c'è dietro questa ondata di minacce? Siamo davanti a un'azione organizzata, a una possibile strategia di destabilizzazione e a un attacco ibrido che sfrutta la fragilità dei sistemi di comunicazione? Oppure si tratta di mitomani e autori di falsi allarmi che, attraverso strumenti facilmente accessibili, riescono a provocare conseguenze enormi sulla vita quotidiana di intere comunità? Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha richiamato proprio la necessità di distinguere eventuali strategie ostili dai comportamenti di mitomani e soggetti che alimentano il panico.

A Dietro i Fatti, con Pier Paolo Cambareri, ricostruiremo quanto accaduto attraverso collegamenti in diretta da Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza. Racconteremo le evacuazioni, gli interventi delle forze dell'ordine, le reazioni di studenti e famiglie e le conseguenze di una mattinata che ha trasformato decine di scuole in luoghi da mettere in sicurezza.

Un caso che pone anche interrogativi importanti sulla sicurezza degli istituti, sulla vulnerabilità delle comunicazioni digitali e sulla capacità delle istituzioni di rispondere a minacce diffuse e difficili da individuare.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.