Approfondimento sull'esito del voto e sullo scenario politico che si va delineando nel capoluogo metropolitano in attesa delle decisioni dei partiti del centrodestra. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Mimmo Battaglia ha vinto le elezioni primarie per la designazione del candidato sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrosinistra. Adesso si apre la seconda fase con la preparazione delle liste in vista delle amministrative di primavera. Nel corso di Dentro la Notizia analizzeremo l'esito del voto e lo scenario politico che si va delineando nel capoluogo metropolitano, in attesa delle determinazioni in merito, dei partiti di centrodestra, mantenendo inoltre viva l'attenzione sulla evoluzione climatica di una giornata per la quale le previsioni meteo hanno indotto la Protezione civile regionale a diramare un'allerta arancione in tutto il territorio regionale.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.