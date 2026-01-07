La sindaca di Siderno ospite di Pier Paolo Cambareri dopo il riconoscimento della DIA. Al centro il valore delle istituzioni locali, le pressioni criminali e la sicurezza degli amministratori, anche alla luce dell’agguato a Vibo Valentia. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play

Le istituzioni come presidio di legalità, gli amministratori pubblici come argine democratico contro le mafie, il coraggio come scelta quotidiana. È questo il filo conduttore della nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento giornalistico di LaC, condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ospite in collegamento sarà Mariateresa Fragomeni, sindaca di Siderno, al centro dell’attenzione nazionale dopo la decisione della Direzione Investigativa Antimafia di dedicarle una pagina del calendario istituzionale 2026. Una scelta non simbolica, ma fortemente politica e culturale, che riconosce l’impegno di un’amministratrice locale in un territorio complesso, segnato storicamente dalla presenza della ’ndrangheta e da ripetuti tentativi di condizionamento della vita pubblica.

La puntata prenderà le mosse proprio da questa decisione della DIA per approfondire le motivazioni e il significato più profondo: perché una sindaca calabrese viene indicata come esempio nazionale di difesa delle istituzioni? Da dove nasce questo impegno, spesso solitario e oneroso, per la legalità e la trasparenza amministrativa? E quali costi personali, politici e istituzionali comporta governare senza mediazioni con l’illegalità, in contesti dove il confine tra pressione criminale e consenso sociale può farsi labile?

Attraverso il racconto diretto di Mariateresa Fragomeni, Dentro la Notizia analizzerà il ruolo che un amministratore locale è chiamato a svolgere nella tutela dei diritti dei cittadini onesti, nella salvaguardia della macchina pubblica e nella ricostruzione della fiducia tra Stato e comunità. Un ruolo che non si esaurisce nella gestione ordinaria, ma che implica una postura etica, una visione e una capacità di resistenza alle intimidazioni, esplicite o striscianti.

In questo quadro, la trasmissione aprirà anche una finestra su un fatto di cronaca che riporta con forza l’attenzione sulla vulnerabilità delle istituzioni locali: l’agguato a colpi di pistola subìto, a pochi giorni dal Natale, dal presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, nei pressi della sua abitazione. Un episodio gravissimo, che impone una riflessione più ampia sulla sicurezza degli amministratori e sul clima in cui molti rappresentanti pubblici sono chiamati a operare.

Dentro la Notizia prova così a tenere insieme i livelli: il riconoscimento istituzionale, l’esperienza concreta di governo, le minacce alla democrazia locale. Un racconto che interroga la politica, le istituzioni e la società civile sul valore della legalità come bene comune e sulla necessità di non lasciare soli coloro che scelgono di difenderla.

L’appuntamento è alle ore 13, su LaC al canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.