Il 21 e il 22 marzo anche in Calabria scatta l’iniziativa delle Giornate Fai di primavera. Le telecamere di Dentro la Notizia saranno a Palazzo Scoppa di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, uno dei luoghi del cuore della Calabria. Con la partecipazione dei capi delegazione del Fai per le province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, metteremo in evidenza alcuni tra i tesori nascosti del territorio regionale, poco conosciuti e carichi di fascino e per questo tutelati e resi fruibili dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Quest’anno inoltre, durante le giornate del Fai sarà possibile visitare anche alcune storiche aziende il cui accesso al pubblico è normalmente interdetto.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.