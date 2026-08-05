L'ondata di caldo che sta interessando la Calabria e tutto il Sud Italia è destinata a durare ancora a lungo. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, l'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico almeno fino a dopo Ferragosto, mantenendo temperature elevate e un tasso di umidità sempre più alto.

Le giornate più difficili sono attese tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto, quando il caldo umido raggiungerà il suo picco. Sarà soprattutto l'afa a rendere il clima particolarmente pesante, con notti tropicali e temperature percepite ben superiori a quelle registrate dai termometri.

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Ci sono 33 gradi ma sembrano 40, ecco perché il caldo di oggi si sopporta sempre meno

Salvatore Lia
Ci sono 33 gradi ma sembrano 40, ecco perché il caldo di oggi si sopporta sempre meno

Per la Calabria il quadro non cambia: sole prevalente su gran parte della regione, caldo intenso lungo le coste e nelle aree interne, con la possibilità di qualche temporale pomeridiano solo lungo i rilievi. Fenomeni che, però, non riusciranno a modificare in modo significativo la situazione.

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Caldo estremo, temperature ancora in aumento in Calabria con punte fino a 40 gradi

Salvatore Lia
Caldo estremo, temperature ancora in aumento in Calabria con punte fino a 40 gradi

Al Nord, invece, tra domenica 9 e lunedì 10 agosto potrebbe arrivare una perturbazione atlantica capace di portare qualche temporale e un leggero calo delle temperature. Un cambiamento che, almeno per il momento, non dovrebbe interessare il Mezzogiorno.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, «al Centro-Sud la calura sarà persistente, opprimente e insopportabile almeno fino a Ferragosto». Una graduale attenuazione del caldo viene infatti intravista soltanto a partire dal 17-18 agosto, quando l'anticiclone potrebbe iniziare lentamente a perdere forza.

Per i prossimi giorni, quindi, in Calabria sono attese condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate durante il giorno e un'umidità in costante aumento che renderà l'afa ancora più intensa, soprattutto nelle ore serali e notturne. Un quadro destinato ad accompagnare i calabresi per buona parte della settimana di Ferragosto.