L'ondata di caldo che sta interessando la Calabria e tutto il Sud Italia è destinata a durare ancora a lungo. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, l'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico almeno fino a dopo Ferragosto, mantenendo temperature elevate e un tasso di umidità sempre più alto.

Le giornate più difficili sono attese tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto, quando il caldo umido raggiungerà il suo picco. Sarà soprattutto l'afa a rendere il clima particolarmente pesante, con notti tropicali e temperature percepite ben superiori a quelle registrate dai termometri.

Per la Calabria il quadro non cambia: sole prevalente su gran parte della regione, caldo intenso lungo le coste e nelle aree interne, con la possibilità di qualche temporale pomeridiano solo lungo i rilievi. Fenomeni che, però, non riusciranno a modificare in modo significativo la situazione.

Al Nord, invece, tra domenica 9 e lunedì 10 agosto potrebbe arrivare una perturbazione atlantica capace di portare qualche temporale e un leggero calo delle temperature. Un cambiamento che, almeno per il momento, non dovrebbe interessare il Mezzogiorno.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, «al Centro-Sud la calura sarà persistente, opprimente e insopportabile almeno fino a Ferragosto». Una graduale attenuazione del caldo viene infatti intravista soltanto a partire dal 17-18 agosto, quando l'anticiclone potrebbe iniziare lentamente a perdere forza.

Per i prossimi giorni, quindi, in Calabria sono attese condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate durante il giorno e un'umidità in costante aumento che renderà l'afa ancora più intensa, soprattutto nelle ore serali e notturne. Un quadro destinato ad accompagnare i calabresi per buona parte della settimana di Ferragosto.