Le immagini del ministro della Sicurezza nazionale di Israele Ben-Gvir hanno fatto il giro del mondo e indignato la comunità internazionale. Sopratutto hanno riacceso i riflettori su quanto accade a Gaza. Ne parleremo con Dario Carotenuto, deputato del M5s, che era a bordo della Flotilla e racconterà in esclusiva il suo fermo da parte delle milizie israeliane . In studio anche l'ex deputata del Pd, Enza Bruno Bossio

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.