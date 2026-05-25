Il programma di approfondimento condotto da Massimo Clausi affronta uno dei temi più caldi dello scenario internazionale con protagonisti del dibattito politico nazionale
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
Le immagini del ministro della Sicurezza nazionale di Israele Ben-Gvir hanno fatto il giro del mondo e indignato la comunità internazionale. Sopratutto hanno riacceso i riflettori su quanto accade a Gaza. Ne parleremo con Dario Carotenuto, deputato del M5s, che era a bordo della Flotilla e racconterà in esclusiva il suo fermo da parte delle milizie israeliane . In studio anche l'ex deputata del Pd, Enza Bruno Bossio
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.