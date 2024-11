Lunedì 11 novembre novembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quarantaquattresima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della quarantaquattresima puntata il professor Andrea Lanza, ordinario di Organizzazione aziendale e strategie di Impresa all'Unical, nonché direttore della Business School dello stesso ateneo cosentino. Il prof. Lanza presenta l'Emba, l’Executive Master in Business Administration.

L’Emba è il corso ideale per le imprenditrici e gli imprenditori che desiderino aggiornare il proprio bagaglio di competenze, ma anche per le figure aziendali che non abbiano conseguito un titolo di laurea e vogliano potenziare le proprie skill gestionali. Iscrizioni all'Emba aperte, e inizi dei corsi nei primissimi mesi del 2025. La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.