Edizione straordinaria del telegiornale targato LaC News24 per raccontare la Calabria piegata dal maltempo. A seguire, una nuova puntata di Dentro la Notizia dedicata agli aggiornamenti sul ciclone Harry e sui danni provocati soprattutto lungo il litorale jonico. L’appuntamento è a partire dalle ore 11:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.

Sono ancora ore difficili quelle che sta vivendo soprattutto il settore jonico della regione, dove sono ingenti i danni provocati dalle violente mareggiate e dalle forti raffiche di vento. Catanzaro e la Locride tra le aree più colpite e tuttora in allerta rossa. Il ciclone Harry nella notte ha continuato a sferzare la Calabria, con onde alte anche oltre 5 metri. Centinaia le famiglie evacuate in via precauzionale, mentre lungomari e strade sono state invase dal mare. Solo nel pomeriggio è atteso un primo miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti gli aggiornamenti sulle ore difficili che sta vivendo la Calabria saranno dati nel corso dell’edizione straordinaria del tg condotta da Pier Paolo Cambareri e arricchita dai collegamenti in diretta dei nostri corrispondenti dalle aree più colpite. In studio il geologo e ricercatore Cnr, Carlo Tansi, che aiuterà il pubblico a comprendere le dinamiche alla base di questo maltempo estremo e il ruolo che i cambiamenti climatici e il riscaldamento del Mar Mediterraneo giocano nell’innesco di eventi sempre più violenti e frequenti. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.