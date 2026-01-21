Il ciclone che sta investendo la Calabria continua a mostrare tutta la sua forza, con effetti devastanti tra costa e aree interne. Sulla fascia ionica violente mareggiate hanno cancellato il confine tra mare e terra: a Catanzaro le onde hanno superato le barriere di protezione, invadendo l’area portuale e l’intero quartiere.

In montagna abbondanti nevicate tra Pollino, Sila e Aspromonte. Il ciclone è ancora attivo e il bilancio dei danni è in evoluzione.