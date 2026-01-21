Mare in tempesta e onde altissime tutta la notte nel quartiere Lido. Continua a nevicare in montagna. Disagi in tutta la regione per le forti raffiche di vento
Il ciclone che sta investendo la Calabria continua a mostrare tutta la sua forza, con effetti devastanti tra costa e aree interne. Sulla fascia ionica violente mareggiate hanno cancellato il confine tra mare e terra: a Catanzaro le onde hanno superato le barriere di protezione, invadendo l’area portuale e l’intero quartiere.
In montagna abbondanti nevicate tra Pollino, Sila e Aspromonte. Il ciclone è ancora attivo e il bilancio dei danni è in evoluzione.
07:53
Locride: crolli e allagamenti sui lungomari
È stata la notte più dura, da anni, quella che ha affrontato la Locride: il ciclone Harry come previsto si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. Le immagini sono quelle di una costa che si risveglia travolta, frastornata, distrutta da una notte che è stata di paura e apprensione: la conta dei danni è pesante e rischierà di condizionare pesantemente la stagione estiva.
07:37
Treni bloccati sulla costa tirrenica calabrese
Notevoli disagi, a causa del maltempo che sta sferzando la costa Tirrenica calabrese, si registrano anche sulla circolazione ferroviaria. Il mare ha danneggiato la costa tra i comuni di Bonifati e Cetraro, in un tratto nel quale i binari sono particolarmente esposti. Per questo Rete Ferroviaria Italiana, già dalle prime luci dell’alba, ha disposto l’interruzione della circolazione dei treni.
07:21
Neve in Sila
Dopo una giornata di ieri segnata da piogge intense, vento forte e mareggiate, soprattutto lungo le aree costiere, durante la notte si è registrato a che un abbassamento delle temperature che ha riportato la neve sulle principali vette calabresi. Le precipitazioni nevose hanno interessato ampie porzioni dell’entroterra, in particolare nel Cosentino, sulla Sila Catanzarese e nel Crotonese. QUI L'ARTICOLO
06:30
Catanzaro Lido allagata
Il ciclone in azione sulla Calabria ha colpito duramente Catanzaro Lido, dove le violente mareggiate hanno superato le barriere di protezione. Onde e acqua hanno invaso carreggiata e l'intero quartiere. QUI I DETTAGLI