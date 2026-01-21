Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Cirò Marina, le mareggia...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Cirò Marina, le mareggiate mettono a dura prova lungomare e porto

A Cirò Marina il mare dalla notte sta mettendo a dura prova il porto e parte del lungomare della zona nord, chiuso al transito dalla serata di ieri e monitorato dalla Protezione Civile e dalla Polizia Locale. Il sindaco f.f. Andrea Aprigliano, sentito qualche minuto fa, afferma: «Siamo nel momento peggiore della perturbazione. La zona più esposta è il lungomare nord, quella tra il lido Trabajadores e l’hotel Il Gabbiano. Si segnalano danni da riporto di detriti sulla strada e la distruzione di alcuni arredi urbani, danni si segnalano anche al lido dell'hotel Miramare sito sempre in quel tratto. Vorrei più che altro sensibilizzare al rispetto dell'ordinanza di interdizione del lungomare ed invitare i cittadini ad evitare di entrare nel Porto.

21 gennaio, 2026
Tag
cirò marina · maltempo calabria
Cronaca

Reggio, Harry inghiotte i lungomari a Melito e Bova Marina

20 gennaio 2026
Ore 20:41
Reggio, Harry inghiotte i lungomari a Melito e Bova Marina
Cronaca

Harry travolge Locri, ingenti danni sul lungomare

Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.

21 gennaio 2026
Ore 10:07
Harry travolge Locri, ingenti danni sul lungomare
Cronaca

I soccorsi dei vigili del fuoco a Catanzaro Lido

21 gennaio 2026
Ore 09:57
I soccorsi dei vigili del fuoco a Catanzaro Lido
Cronaca

Il lungomare di Catanzaro Lido dopo la mareggiata di questa notte

21 gennaio 2026
Ore 09:30
Il lungomare di Catanzaro Lido dopo la mareggiata di questa notte
Cronaca

Il ciclone Harry sferza la Sila grande

21 gennaio 2026
Ore 07:36
Il ciclone Harry sferza la Sila grande
Cronaca

Mareggiate a Catanzaro Lido, quartiere

21 gennaio 2026
Ore 06:58
Mareggiate a Catanzaro Lido, quartiere
Cronaca

Scoperto arsenale in Aspromonte

21 gennaio 2026
Ore 06:32
Scoperto arsenale in Aspromonte
Cronaca

Il ciclone Harry si abbatte su Catanzaro Lido

21 gennaio 2026
Ore 06:29
Il ciclone Harry si abbatte su Catanzaro Lido
Cronaca

Allerta rossa, il mare in tempesta devasta il lungomare di Bova Marina

20 gennaio 2026
Ore 18:47
Allerta rossa, il mare in tempesta devasta il lungomare di Bova Marina
Cronaca

La furia del mare spezza il pontile di Siderno, il momento del crollo nel VIDEO

20 gennaio 2026
Ore 18:02
La furia del mare spezza il pontile di Siderno, il momento del crollo nel VIDEO
Cronaca

Tragedia a Vibo, bambina muore soffocata da un wurstel

20 gennaio 2026
Ore 17:57
Tragedia a Vibo, bambina muore soffocata da un wurstel
Cronaca

Ciclone Harry, famiglie evacuate nel catanzarese

20 gennaio 2026
Ore 17:48
Ciclone Harry, famiglie evacuate nel catanzarese
Cronaca

Maltempo a Crotone, evacuate le case sulla costa nord

20 gennaio 2026
Ore 17:45
Maltempo a Crotone, evacuate le case sulla costa nord
Cronaca

Incidenti stradali in crescita a Reggio Calabria

20 gennaio 2026
Ore 17:41
Incidenti stradali in crescita a Reggio Calabria
Cronaca

Neve e vento forte in Sila, mezzi Anas al lavoro sulla Statale 107

20 gennaio 2026
Ore 16:27
Neve e vento forte in Sila, mezzi Anas al lavoro sulla Statale 107
Cronaca

Maltempo, mare in tempesta a Bovalino

20 gennaio 2026
Ore 16:16
Maltempo, mare in tempesta a Bovalino
Cronaca

Maltempo, a Bianco strade allagate

20 gennaio 2026
Ore 16:00
Maltempo, a Bianco strade allagate
Cronaca

Maltempo, a Roccella Jonica e Monasterace vento forte e mare in tempesta

20 gennaio 2026
Ore 14:54
Maltempo, a Roccella Jonica e Monasterace vento forte e mare in tempesta
Cronaca

Nevicata a Camigliatello Silano

20 gennaio 2026
Ore 14:49
Nevicata a Camigliatello Silano
Cronaca

Catanzaro, il prefetto: «Evitate spostamenti»

20 gennaio 2026
Ore 13:33
Catanzaro, il prefetto: «Evitate spostamenti»
Cronaca

Melito, danni sul lungomare: macchina emergenza attiva

20 gennaio 2026
Ore 13:30
Melito, danni sul lungomare: macchina emergenza attiva

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

LaC Storie, la montagna incantata

LaC Storie, la montagna incantata

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Società

Arte e solidarietà, al via la mostra "Artisti per Gaza"

Arte e solidarietà, al via la mostra \"Artisti per Gaza\"