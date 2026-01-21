Cirò Marina, le mareggiate mettono a dura prova lungomare e porto

Cronaca

A Cirò Marina il mare dalla notte sta mettendo a dura prova il porto e parte del lungomare della zona nord, chiuso al transito dalla serata di ieri e monitorato dalla Protezione Civile e dalla Polizia Locale. Il sindaco f.f. Andrea Aprigliano, sentito qualche minuto fa, afferma: «Siamo nel momento peggiore della perturbazione. La zona più esposta è il lungomare nord, quella tra il lido Trabajadores e l’hotel Il Gabbiano. Si segnalano danni da riporto di detriti sulla strada e la distruzione di alcuni arredi urbani, danni si segnalano anche al lido dell'hotel Miramare sito sempre in quel tratto. Vorrei più che altro sensibilizzare al rispetto dell'ordinanza di interdizione del lungomare ed invitare i cittadini ad evitare di entrare nel Porto.