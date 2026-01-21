È drammatica la situazione a Catanzaro Lido. Il ciclone Harry questa notte si è abbattuto con tutta la sua violenza in Calabria provocando danni ingenti nel quartiere del capoluogo. Mareggiate e onde altissime hanno invaso strade, lungomare e case. Inondati anche esercizi commerciali e l'ufficio postale nell'area del porto. Circa dieci i palazzi circondati dall’acqua, nell’area del porto in particolare. I residenti bloccati al momento nelle loro abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco che a bordo dei gommoni stanno prestando assistenza a chi ha necessità .

Commercianti disperati

Ingenti i danni alle attività commerciali del posto. «Il mio negozio è sott’acqua, non sappiamo ancora l’entità dei danni ma è tutto allagato» – ha dichiarato la titolare del minimarket Botteghina che lancia poi un disperato appello: «Ci serve aiuto, siamo soli a piangere da stamattina. Non si è visto nessuno».

Lo stesso grido di aiuto arriva dalla titolare del ristorante pizzeria Al porto: «Locale distrutto dall’acqua, ora servono fatti non parole, servono aiuti concreti».

Il sindaco: «Chiederemo lo stato di calamità»

«La situazione è difficile in tutta la città» – ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita. «La buona notizia è che non ci sono danni alle persone. La conta dei danni inizierà quando il maltempo finirà. Il mare ancora è molto grosso e continua a piovere, siamo ancora in piena emergenza. Alle 13 avremo una riunione in Prefettura, sicuramente chiederemo lo stato di calamità».

Vigili del fuoco al lavoro

Il dispositivo di soccorso del comando provinciale dei vigili del fuoco è stato rafforzato per far fronte alle mole di interventi: 63 quelli nella notte e concentrati in particolare nella città di Catanzaro. Altre 45 operazioni risultano ancora in corso. Richiamate in servizio quattro squadre e una speleo-fluviale. Gli interventi si stanno concentrando, nello specifico, nel quartiere Lido per liberare le strade dall'acqua.

Quasi 300 famiglie senza energia elettrica

Sono 270 le famiglie senza energia elettrica a Catanzaro Lido. A dare i numeri è l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Squillace: «C’è una cabina immersa nell’acqua, stiamo attendendo che migliori per intervenire. Da questa notte l’amministrazione comunale insieme a Questura e Prefettura sta monitorando la situazione. Sul posto i vigili del fuoco per dare supporto».

Sul posto anche la Protezione civile: «Siamo a supporto del Comune – abbiamo chiesto anche di organizzare una lista di priorità per quanto riguarda gli interventi. I nostri mezzi sono in questo momento al lavoro per sbloccare alcuni canali per far defluire l’acqua».

Presente anche il consigliere regionale Filippo Mancuso: «Sono immagini che non vorremmo mai vedere, ora bisogna pensare a ripristinare il tutto e tornare alla normalità»