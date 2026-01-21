È drammatica la situazione a Catanzaro Lido. Il ciclone Harry questa notte si è abbattuto con tutta la sua violenza in Calabria provocando danni ingenti nel quartiere del capoluogo. Mareggiate e onde altissime hanno invaso strade, lungomare e case. Inondati anche esercizi commerciali e l'ufficio postale nell'area del porto. Circa dieci i palazzi circondati dall’acqua, nell’area del porto in particolare. I residenti bloccati al momento nelle loro abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco che a bordo dei gommoni stanno prestando assistenza a chi ha necessità.

Commercianti disperati

Ingenti i danni alle attività commerciali del posto. «Il mio negozio è sott’acqua, non sappiamo ancora l’entità dei danni ma è tutto allagato» – ha dichiarato la titolare del minimarket Botteghina che lancia poi un disperato appello: «Ci serve aiuto, siamo soli a piangere da stamattina. Non si è visto nessuno».

Lo stesso grido di aiuto arriva dalla titolare del ristorante pizzeria Al porto: «Locale distrutto dall’acqua, ora servono fatti non parole, servono aiuti concreti». 

Il sindaco: «Chiederemo lo stato di calamità»

«La situazione è difficile in tutta la città» – ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita. «La buona notizia è che non ci sono danni alle persone. La conta dei danni inizierà quando il maltempo finirà. Il mare ancora è molto grosso e continua a piovere, siamo ancora in piena emergenza. Alle 13 avremo una riunione in Prefettura, sicuramente chiederemo lo stato di calamità».

Catanzaro Lido sommersa dalle mareggiate, il sindaco Fiorita: «Chiederemo lo stato di calamità»

Vigili del fuoco al lavoro

Il dispositivo di soccorso del comando provinciale dei vigili del fuoco è stato rafforzato per far fronte alle mole di interventi: 63 quelli nella notte e concentrati in particolare nella città di Catanzaro. Altre 45 operazioni risultano ancora in corso. Richiamate in servizio quattro squadre e una speleo-fluviale. Gli interventi si stanno concentrando, nello specifico, nel quartiere Lido per liberare le strade dall'acqua.

Quasi 300 famiglie senza energia elettrica

Sono 270 le famiglie senza energia elettrica a Catanzaro Lido. A dare i numeri è l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Squillace: «C’è una cabina immersa nell’acqua, stiamo attendendo che migliori per intervenire. Da questa notte l’amministrazione comunale insieme a Questura e Prefettura sta monitorando la situazione. Sul posto i vigili del fuoco per dare supporto».

Sul posto anche la Protezione civile: «Siamo a supporto del Comune – abbiamo chiesto anche di organizzare una lista di priorità per quanto riguarda gli interventi. I nostri mezzi sono in questo momento al lavoro per sbloccare alcuni canali per far defluire l’acqua».

Presente anche il consigliere regionale Filippo Mancuso: «Sono immagini che non vorremmo mai vedere, ora bisogna pensare a ripristinare il tutto e tornare alla normalità»