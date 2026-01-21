Il primo cittadino ha anticipato la sollecitazione per riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile dopo i colpi del ciclone Harry al quartiere. Nessun ferito, ma ci sono danni ingenti e circa 300 famiglie senza energia elettrica

«Chiederemo sicuramente lo stato di calamità e faremo di tutto per ripristinare una situazione di normalità nel minor tempo possibile». Lo ha dichiarato il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, nel corso di un sopralluogo al quartiere Lido della città, inondato dalle mareggiate. «La situazione - ha spiegato - non è semplice in tutta Catanzaro. L'epicentro è comunque nel quartiere marinaro. La buona notizia è che non ci sono danni alle persone, frutto anche delle informazioni e delle ordinanze adottate, oltre che dei buoni comportamenti da parte dei cittadini. La conta dei danni potrà iniziare solo quando terminerà il maltempo, la fase attualmente è ancora emergenziale. Alle 13 avremo una riunione in Prefettura; alle 14:30 faremo il punto e inizieremo la conta dei danni».

Il sindaco ha poi comunicato che ci sono, attualmente, «300 famiglie senza energia elettrica e altre che non riescono a uscire da casa».