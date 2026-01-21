L’allarme rimane elevato (ma non al massimo livello) su Reggino e Catanzarese jonico. Permangono anche possibilità di nubifragi e di possibili danni come conseguenza del maltempo estremo

Il ciclone Harry abbandona gradualmente la Calabria: lo sintetizza l’allerta meteo emanata dalla Protezione civile sulla base delle previsioni. Per la giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, l’allerta scende da rossa ad arancione per il Reggino tirrenico e jonico e per l’area catanzarese jonica. Resta gialla per tutto il resto della regione.

Per domani, giovedì 22 gennaio, sarà gialla su tutta la Calabria. Un ritorno a precipitazioni nella norma e un ridimensionamento delle mareggiate che nelle ultime 24 ore hanno squassato le coste, soprattutto quelle dello Jonio, con danni pesantissimi nella Locride e a Catanzaro Lido.

Anche se rimangono, anche per domani, possibilità di nubifragi, è il momento di partire con la conta dei danni. Le indicazioni operative della Protezione civile contemplano anche un rischio residuo indicando la possibilità che si manifestino effetti e danni in assenza di criticità, anche come effetto residuo degli eventi appena trascorsi.

Ciclone Harry, il comunicato dell’Arpacal sull’allerta meteo

Sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi e dei dati elaborati da Arpacal in raccordo con la Protezione Civile Regionale, si comunica un progressivo miglioramento del quadro meteo-idrogeologico sulla Calabria.

Nella giornata di oggi, 21 gennaio, il sistema regionale entra in una fase di decalage dell’evento, con una riduzione graduale delle criticità più elevate. Permangono tuttavia condizioni di attenzione per precipitazioni, vento e mareggiate, con criticità arancione limitata ad alcune aree e fenomeni ancora localmente intensi, in particolare sui settori ionici e nelle zone a maggiore vulnerabilità idraulica e idrogeologica

A partire da domani, 22 gennaio, le previsioni indicano un allineamento generalizzato su livelli di allertamento giallo per tutte le zone di allerta regionali. Il quadro atteso è caratterizzato da fenomeni meno persistenti e da un impatto potenzialmente contenuto, pur in presenza di residua instabilità atmosferica

Alla luce del Bollettino aggiornato, resta confermata per oggi la massima attenzione nelle aree che hanno registrato criticità più elevate nelle ultime ore.

Per domani, attivazione delle procedure standard previste per l’allerta gialla, con monitoraggio ordinario del territorio.

I Comuni, le strutture operative e i gestori di servizi essenziali manterranno attivi i presìdi di controllo, in coerenza con i rispettivi piani di protezione civile.

Alla popolazione si raccomanda di adottare comportamenti prudenti, evitare spostamenti non necessari nelle aree più esposte e seguire esclusivamente le informazioni diffuse attraverso i canali istituzionali.

Arpacal e il Sistema regionale di Protezione Civile continueranno a monitorare l’evoluzione dei fenomeni in tempo reale, garantendo aggiornamenti tempestivi in caso di variazioni dello scenario.