Arpacal parla di precipitazioni senza precedenti. Record a San Sostene, dove sono caduti 570 millimetri di acqua. «Valori eccezionali che confermano il carattere straordinario e anomalo dell'evento»

In alcune zone della Calabria è caduta, in quattro giorni, una quantità di pioggia pari a circa la metà della precipitazione media annua, con registrazioni in alcuni casi senza precedenti. La stazione pluviometrica di San Sostene - Alaco, nel Catanzarese, ha registrato 569,9 millimetri di pioggia, pari a oltre 500 litri per metro quadrato.

I dati sono riportati da Arpacal, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, che segnala anche:

524,2 millimetri caduti a Stilo ;

; 425,4 a Fabrizia - Cassari ;

; 404,6 a Santa Cristina d'Aspromonte ;

; 381,2 millimetri a Chiaravalle Centrale ;

; 363,4 a Roccaforte del Greco ;

; 321,6 a Mongiana ;

; 314,2 a Fabrizia ;

; 300 millimetri a Petronà.

Si tratta, spiega Arpacal, di «un evento pluviometrico di eccezionale estensione e persistenza, che per caratteristiche e valori registrati può essere definito un evento pluviometrico di scala secolare. Le analisi condotte evidenziano campi di precipitazione continui e stazionari, con accumuli che insistono per più giorni sulle medesime aree del territorio regionale». I valori registrati, sottolinea Arpacal, «risultano ampiamente superiori alle medie climatologiche di riferimento e confermano il carattere straordinario e anomalo dell'evento».