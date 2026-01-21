Notevoli disagi, a causa del maltempo che sta sferzando la costa Tirrenica calabrese, si registrano anche sulla circolazione ferroviaria.

Il mare ha danneggiato la costa tra i comuni di Bonifati e Cetraro, in un tratto nel quale i binari sono particolarmente esposti. Per questo Rete Ferroviaria Italiana, già dalle prime luci dell’alba, ha disposto l’interruzione della circolazione dei treni.

Sono stati bloccati alcuni convogli ad alta percorrenza per oltre 100 minuti. Si tratta dell’Intercity 795 proveniente da Genova e diretto a Reggio Calabria, dell’Intercity 1960 proveniente da Siracusa e diretto a Roma Termini e dell’Intercity 1959 che, viceversa, dalla Capitale si stava dirigendo verso Siracusa. Questi treni sono fermi tra le stazioni di Sapri e Bonifati in attesa del ripristino della linea.

Inoltre si apprende che la Frecciarossa partita da Sibari alle ore 6.17 è stata bloccata alla stazione successiva di Torano Lattarico. Disposte anche alcune cancellazioni di treni in partenza da Cosenza e diretti a Sapri e Napoli.

La situazione è in continuo aggiornamento. Trenitalia sta predisponendo trasferimenti alternativi in pullman e contestualmente anche la necessaria assistenza ai viaggiatori rimasti bloccati.