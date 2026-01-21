Travolti lungomare e carreggiata. Nevica intanto in montagna. Dal Pollino alla Sila, fino all’Aspromonte, si registrano accumuli tra gli 80 e i 100 centimetri sulle cime più alte

La violenta mareggiata che sta colpendo la costa ionica cancella il confine tra acqua e terra. A Catanzaro le onde hanno superato le barriere di protezione, travolgendo la terrazza Saliceti e invadendo la carreggiata e i parcheggi dell’area portuale. (Foto Domenico Costa).

Completamente allagato il quartiere Lido

Immagini spettacolari, ma anche inquietanti, che mettono in evidenza la forza incontenibile del mare, che travolge tutto quello che trova davanti.

La giornata di ieri e la notte appena trascorsa sono state un vero flagello per la Calabria. In più punti il mare ha devastato i litorali e, in alcuni comuni i sindaci sono stati costretti a emanare ordinanze di evacuazione per decine di abitazioni minacciate dall’acqua.

Neve in montagna

In montagna, intanto, è caduta abbondante neve. Dal Pollino alla Sila, fino all’Aspromonte, si registrano accumuli tra gli 80 e i 100 centimetri sulle cime più alte. Una boccata d’ossigeno per la montagna calabrese, soprattutto per le riserve idriche, che avevano raggiunto livelli critici, e per l’agricoltura, che potrà contare su una maggiore disponibilità d’acqua in vista della prossima primavera.

Una giornata durissima e al tempo stesso impressionante, segnata da strade travolte dalla furia della tempesta, centri abitati allagati e strutture danneggiate. Molte le stazioni allagate e la circolazione interrotta.

È ancora troppo presto per fare un bilancio: il ciclone è tuttora attivo e nelle prossime ore si potranno valutare con maggiore precisione i danni provocati dalla notte appena trascorsa in Calabria.