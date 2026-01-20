È quanto disposto dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce, al termine della riunione del Centro operativo comunale (Coc) che resterà attivo h24
Scatta l'ordine di evacuazione per le zone costiere a nord della città di Crotone e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani. È quanto disposto dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce, al termine della riunione del Centro operativo comunale (Coc), convocata d'urgenza a seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per l'arrivo del ciclone Harry.
Il provvedimento, adottato a tutela della pubblica incolumità, impone con decorrenza immediata ai residenti delle località "Margherita" e "Gabella", situate a ridosso della linea di costa, di abbandonare piani interrati, seminterrati e piani terra per trasferirsi ai piani superiori o in alloggi alternativi sicuri fino al cessare dell'emergenza.
L'ordinanza prevede inoltre una stretta generalizzata sulle attività cittadine per oggi e domani: stop alla didattica in tutte le scuole, chiusura al pubblico di villa comunale, parchi, cimiteri e di tutti gli impianti sportivi comunali.
Sul fronte viabilità, interdetto il traffico veicolare e pedonale in via Regina Margherita per il rischio caduta alberi e vietato l'accesso alla passerella di via Cristoforo Colombo e alle barriere frangiflutto del litorale. Il Coc resterà attivo h24 per il monitoraggio.