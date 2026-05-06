Ospiti Luca Pagliuso, ex dirigente di Cosenza calcio e Spal e Pietro Scognamiglio, giornalista della Gazzetta dello Sport. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

La stagione delle principali squadre calabresi di calcio entra in un momento decisivo. Questa sera il Cosenza disputerà il primo turno dei play off di Serie C, mentre il Crotone dopo aver superato il primo turno prova a fare il bis. Il Catanzaro aspetta di chiudere il campionato per giocarsi poi la Serie A. Qual è lo stato di salute del nostro calcio? Ne parleremo con Luca Pagliuso, ex dirigente di Cosenza calcio e Spal e Pietro Scognamiglio, giornalista della Gazzetta dello Sport. Conduce Massimo Clausi.

Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.