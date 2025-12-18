Dalla rigenerazione urbana alla sanità, dai servizi essenziali ai grandi eventi: il primo cittadino affronta senza filtri le sfide politiche e amministrative che delineano le prospettive della città. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
Dentro la Notizia torna ad occuparsi dei grandi nodi che attraversano il governo delle città calabresi e lo fa puntando il riflettore sul capoluogo di regione. Ospite in studio di Pier Paolo Cambareri sarà il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, protagonista di un’intervista secca su passato, presente e futuro della città, per mettere a fuoco le questioni che tengono acceso il confronto politico e civile nel cuore istituzionale della Calabria.
Catanzaro è oggi una città chiamata a misurarsi con sfide complesse e intrecciate: dalla rigenerazione urbana alla qualità dei servizi pubblici, dalla sanità al ruolo dei grandi eventi come leva di visibilità e rilancio, fino alla capacità di affermare una nuova centralità politica e amministrativa nel contesto regionale. Una traiettoria che incrocia l’azione della giunta Fiorita e la tenuta della maggioranza che sostiene il sindaco, tra scelte operative, visioni strategiche e inevitabili tensioni.
Nel corso della puntata, l’attenzione si concentrerà sui grandi temi che definiscono l’agenda del capoluogo: il futuro fisico della città e i progetti di rigenerazione urbana; lo stato delle opere pubbliche e la credibilità dell’azione amministrativa; i trasporti e i collegamenti, decisivi per l’accessibilità e lo sviluppo; la sanità e il ruolo strategico di Catanzaro nel sistema regionale; la cultura e i grandi eventi, a partire dal Concerto di Capodanno della Rai a Catanzaro Lido, letto come banco di prova dell’immagine nazionale della città.
Spazio anche alle politiche per l’economia urbana e il lavoro, al rapporto con l’Università e alla valorizzazione del capitale umano, al rilancio turistico e ambientale del territorio, fino a uno dei temi più delicati: la gestione dei servizi essenziali, rifiuti e risorse idriche, alla luce della recente nomina di Fiorita a presidente di Arrical, incarico che proietta il sindaco su un piano istituzionale regionale e apre interrogativi politici e amministrativi rilevanti.
Il confronto si spingerà infine sul terreno della prospettiva politica: la tenuta della maggioranza, il rapporto con la Regione e con il sistema dei partiti, ma soprattutto la visione di lungo periodo. Che città immagina Nicola Fiorita per i prossimi anni? E quale ruolo intende giocare Catanzaro nel ridisegno degli equilibri calabresi?
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.