Dentro la Notizia torna ad occuparsi dei grandi nodi che attraversano il governo delle città calabresi e lo fa puntando il riflettore sul capoluogo di regione. Ospite in studio di Pier Paolo Cambareri sarà il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, protagonista di un’intervista secca su passato, presente e futuro della città, per mettere a fuoco le questioni che tengono acceso il confronto politico e civile nel cuore istituzionale della Calabria.

Catanzaro è oggi una città chiamata a misurarsi con sfide complesse e intrecciate: dalla rigenerazione urbana alla qualità dei servizi pubblici, dalla sanità al ruolo dei grandi eventi come leva di visibilità e rilancio, fino alla capacità di affermare una nuova centralità politica e amministrativa nel contesto regionale. Una traiettoria che incrocia l’azione della giunta Fiorita e la tenuta della maggioranza che sostiene il sindaco, tra scelte operative, visioni strategiche e inevitabili tensioni.

Nel corso della puntata, l’attenzione si concentrerà sui grandi temi che definiscono l’agenda del capoluogo: il futuro fisico della città e i progetti di rigenerazione urbana; lo stato delle opere pubbliche e la credibilità dell’azione amministrativa; i trasporti e i collegamenti, decisivi per l’accessibilità e lo sviluppo; la sanità e il ruolo strategico di Catanzaro nel sistema regionale; la cultura e i grandi eventi, a partire dal Concerto di Capodanno della Rai a Catanzaro Lido, letto come banco di prova dell’immagine nazionale della città.

Spazio anche alle politiche per l’economia urbana e il lavoro, al rapporto con l’Università e alla valorizzazione del capitale umano, al rilancio turistico e ambientale del territorio, fino a uno dei temi più delicati: la gestione dei servizi essenziali, rifiuti e risorse idriche, alla luce della recente nomina di Fiorita a presidente di Arrical, incarico che proietta il sindaco su un piano istituzionale regionale e apre interrogativi politici e amministrativi rilevanti.

Il confronto si spingerà infine sul terreno della prospettiva politica: la tenuta della maggioranza, il rapporto con la Regione e con il sistema dei partiti, ma soprattutto la visione di lungo periodo. Che città immagina Nicola Fiorita per i prossimi anni? E quale ruolo intende giocare Catanzaro nel ridisegno degli equilibri calabresi?

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.