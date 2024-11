Luigi Li Gotti, noto avvocato penalista che ha difeso tra gli altri Tommaso Buscetta e Giovanni Brusca, ex senatore e sottosegretario alla Giustizia, sarà l’ospite di questa sera di Piazza Parlamento.

Commentare l’arresto di Matteo Messina Denaro con un esperto come Li Gotti è d’obbligo: l’avvocato non crede che il boss di Cosa Nostra collaborerà con la giustizia, ma è sulle modalità dell’arresto che fa alcune dichiarazioni importanti: «Matteo Messina Denaro ha goduto di protezioni, sia da parte della collettività dei suoi concittadini che di qualche alto vertice».

C’è poi un altro aspetto della cattura del latitante più ricercato d’Italia su cui in molti si interrogano: come faceva Salvatore Baiardo, uomo vicinissimo al clan dei Graviano ad annunciare con due mesi di anticipo in una trasmissione televisiva, condotta da Massimo Giletti, l’arresto e la malattia di Messina Denaro? È questa la domanda che il direttore Alessandro Russo rivolge all’avvocato Li Gotti e la risposta fa riflettere: «Non era preveggenza ma conoscenza – ha detto Li Gotti – ci sono cose molto particolari che ha detto Baiardo nell’ultima intervista, quando viene fuori che lui ha cercato i contatti con Giletti e non viceversa e sostiene di sapere della cattura non dai Graviano ma da un alto vertice. Ci si chiede se quell’intervista non sia stata un messaggio per Messina Denaro che sarebbe stato difficilmente contattabile in altro modo».

Infine l’avvocato Li Gotti si sofferma sul ruolo dei pentiti o meglio dei collaboratori di giustizia come sarebbe meglio chiamare tutti coloro che contribuiscono alla scoperta di rifugi, ad arrestare i complici e trovare gli arsenali: «La legge è laica, non si può scrutare la coscienza delle persone ma ciò che si valuta è il risultato della collaborazione che deve essere di rilievo e avere riscontri importanti».

Questa puntata di Piazza Parlamento andrà in onda stasera nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.