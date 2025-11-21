La proposta di creare un unico grande comune nella Locride irrompe nel dibattito regionale e approda oggi a Dentro la Notizia, in onda alle 13 su LaC Tv, canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma LaC Play. Al centro della puntata, condotta da Pier Paolo Cambareri, l’idea lanciata dalla sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni: fondere i 42 comuni del comprensorio per dare vita a un’area da oltre 120mila abitanti e con un Pil di 2,5 miliardi di euro, superando campanilismi e frammentazione amministrativa.

Da Siderno seguirà la vicenda l’inviato di LaC News24 Ilario Balì, che porterà contributi, reazioni e voci dal territorio. In esterna, proprio la sindaca Fragomeni illustrerà i motivi di una proposta che definisce un “anticorpo” ai pesanti tagli ai comuni previsti dalla manovra del Governo Meloni, tagli che rischiano di mettere in crisi servizi essenziali come scuola, assistenza, ambiente e manutenzione.

In collegamento Francesco Rende, responsabile social di LaC News24, per analizzare numeri, scenari e impatto politico di un’operazione che cambierebbe il peso specifico della Locride nella geografia regionale. A offrire invece la chiave di lettura economica sarà il professor Francesco Aiello, docente di Economia Politica all’Università della Calabria, che approfondirà vantaggi, criticità, sostenibilità finanziaria e potenzialità di sviluppo di un comune unitario capace di competere per fondi europei e grandi investimenti. Una puntata densa di contenuti, che prova a capire se la fusione dei comuni della Locride sia una visione realizzabile o una sfida destinata a dividere le comunità.