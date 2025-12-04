Corrado Alvaro torna a parlare alla Calabria e all’Italia. E non attraverso una commemorazione o un inedito, ma grazie a un riconoscimento che per la nostra regione ha il sapore della riparazione storica. Lo scrittore che più di ogni altro ha raccontato l’anima inquieta del Novecento entra nell’olimpo delle Edizioni Nazionali, accanto ai grandi della letteratura italiana. Un traguardo mai raggiunto prima da un autore calabrese.

A settant’anni dalla morte, Alvaro rinasce infatti in un progetto monumentale: ventuno volumi, un’Opera Omnia che vedrà la luce con “La Nave di Teseo” e che offrirà al Paese – e al mondo – non solo testi, ma una chiave nuova per leggere la modernità, grazie anche all’edizione digitale, ai percorsi didattici, ai materiali multimediali e agli itinerari nei luoghi che lo ispirarono.

Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, punterà le sue telecamere sulla Cittadella regionale di Catanzaro, per seguire la presentazione ufficiale del traguardo raggiunto dalle istituzioni calabresi. A raccontare questo momento dalla portata storica, sarà il nostro inviato Francesco Graziano, che raccoglierà le voci del presidente Roberto Occhiuto, dell’eurodeputata Giusi Princi, dell’assessore Eulalia Micheli, della direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Iunti. In collegamento esterno da Palermo, il professore Aldo Maria Morace, il massimo studioso alvariano e anima scientifica del progetto.

Una puntata che parla di cultura, ma anche di appartenenza, di riscatto e di futuro. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.