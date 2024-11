«Ho scoperto che l’insegnamento era la mia strada per caso, mio padre mi propose di fare il concorso per la scuola e lo vinsi, subito entrando in una classe elementare mi sentì nel posto giusto». Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici del Lazio e Preside del Liceo Newton di Roma, si racconta a Paola Bottero, parlando di scuola, musica e futuro.

La Capitale Vis-à-Vis andrà in onda questa sera, giovedì 12 gennaio, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.