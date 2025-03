L’abbandono dei nostri amici a quattro zampe è un fenomeno da contrastare con fermezza e azioni concrete. Sensibilizzare l’opinione pubblica in questa direzione risulta fondamentale soprattutto nelle regioni del Centro-Sud (Calabria, Sicilia, Lazio, Campania e Puglia) dove il problema è dilagante.

Negli ultimi tempi sono state inasprite le pene, l'articolo 727 del codice penale punisce chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, la pena è l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro; anche il nuovo Codice della Strada introduce nuove sanzioni per l'abbandono degli animali: si va dalla sospensione della patente di guida all’accusa di omicidio stradale se dall'abbandono di animale consegue un incidente mortale. Ma tutto questo, purtroppo, non basta. Serve un cambio di rotta, di mentalità. Serve maggiore rispetto.

In Calabria il randagismo ha raggiunto livelli drammatici e del tutto incompatibili con una società civile. Francesca Lagoteta ne parlerà oggi in una nuova puntata di “Dentro la Notizia”. Insieme a Tonino Raco vi porteremo oltre i cancelli del canile di Vibo Valentia che sostiene il progetto "Regala un Sogno", con l’impegno di incentivare la cultura dell’adozione al fine di dare una vera famiglia ai cani detenuti permettendo loro di non dover vivere dietro le sbarre. Ma non solo, conosceremo da vicino anche un’altra importante realtà calabrese: l’associazione Sos Adozioni Calabria: ai nostri microfoni la vicepresidente Manuela De Luca, volontaria nella struttura “La Casa di Argo” di Villapiana (Cosenza). Appuntamento alle ore 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.