La legalità che si ricostruisce attraverso la normalità quotidiana e le nuove minacce di una guerra che non ha bisogno di bombe per mettere in ginocchio un Paese. Sono i due temi al centro della puntata di “Dietro i Fatti - News”, il format di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda alle 15 su LaC Tv.

La prima storia arriva dalla Locride e racconta il percorso di rinascita di Siderno, città che dopo due scioglimenti per infiltrazioni mafiose, nel 2012 e nel 2018, prova a lasciarsi alle spalle una stagione di commissariamenti, intimidazioni e sfiducia nelle istituzioni. Un'esperienza che oggi diventa un caso di studio nazionale nel dossier di Avviso Pubblico, presentato a Roma, dal titolo “Uno al mese. Lo scioglimento dei Comuni per mafia e la necessità di una riforma non più rinviabile”.

Tra i tre esempi italiani di riscatto individuati dall'associazione c'è proprio Siderno, insieme a Casal di Principe e Monte Sant'Angelo. Al centro del riconoscimento il lavoro avviato dal 2021 dall'amministrazione guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, tra riorganizzazione della macchina comunale, trasparenza amministrativa, recupero delle opere pubbliche e rilancio dei servizi. Un percorso che il primo cittadino racconterà in collegamento, affrontando anche il significato politico e istituzionale di una rinascita che punta a restituire credibilità alle istituzioni e fiducia alla comunità.

Dalla legalità sul territorio alla sicurezza nazionale, il secondo approfondimento guarda invece alle nuove forme di aggressione digitale e alla guerra ibrida. Le false minacce di attentati nelle scuole e negli aeroporti, gli attacchi informatici alle infrastrutture, le voci clonate e le manipolazioni attraverso l'intelligenza artificiale dimostrano quanto sia fragile la quotidianità di cittadini, istituzioni e imprese.

Ospite in studio sarà Rocco Sicoli, esperto di comunicazione politica e intelligenza artificiale, per analizzare i rischi di una guerra cognitiva che punta a destabilizzare la società senza ricorrere alle armi tradizionali. Un confronto che toccherà anche il ruolo strategico della Calabria nella rete delle infrastrutture digitali e dei collegamenti sottomarini, la sovranità tecnologica, la vulnerabilità delle piccole e medie imprese e la capacità dello Stato di proteggere servizi essenziali e cittadini.

Nel corso della puntata spazio anche alla politica internazionale e al ruolo dell'Italia nello scenario europeo e globale, con l'intervista realizzata da Nico De Luca a Paolo Gentiloni, arrivato in Calabria per presentare il suo libro “Diventare una potenza”. Un'occasione per approfondire gli equilibri internazionali, le prospettive dell'Europa e le sfide della politica italiana, con uno sguardo anche alla posizione e alle potenzialità della Calabria.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.