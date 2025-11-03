La scuola che forma e che instrada al mondo del lavoro. L'istituto Nautico di Pizzo continua a raccogliere sempre più iscritti. Il Battesimo del Mare con cui nei giorni scorsi sono state accolte le matricole è solo il primo passo verso studi che instradano più facilmente al mondo del lavoro. Ma non è solo il Nautico ad accogliere un numero sempre maggiore di studenti: da diversi anni Istituti Tecnici e Professionali registrano un incremento che porta sempre più adolescenti a scegliere questa strada.

In collegamento dall'Istituto Nautico di Pizzo, la giornalista Cristina Iannuzzi con il dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti, insieme a docenti e alunni che spiegheranno un percorso di studi assolutamente peculiare. In studio, il segretario regionale di CISL Scuola, Raffaele Vitale, che darà uno sguardo d'insieme sul boom degli istituti professionalizzanti rispetto ai Licei negli ultimi anni. Appuntamento alle ore 13 anche sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.