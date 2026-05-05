Ospiti Nicola Caruso, esecutivo nazionale Gioventù nazionale e Francesco Mendicino, segretario regionale Giovani democratici. Appuntamento alle 13 sul canale 11 del digitale terrestre

Il loro voto è stato decisivo per la vittoria del No al referendum. Sono i protagonisti della spedizione di pace a Gaza. I giovani sembrano aver riscoperto l'impegno politico, ma fuori dalle gabbie dei vecchi partiti. Ne parleremo oggi con Nicola Caruso, esecutivo nazionale Gioventù nazionale e Francesco Mendicino, segretario regionale Giovani Democratici Calabria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.