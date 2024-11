Puntata speciale di Venerdì Santo di Piazza Parlamento: il direttore editoriale Alessandro Russo intervista Monsignore Antonio Staglianò, presidente della Pontificia accademia di teologia.

Tanti i temi trattati nel corso della puntata: dal significato religioso della Via Crucis ad uno più laico, riferendosi all’iniziativa editoriale lanciata dal network in cui si ripercorrono le difficoltà che ogni giorno devono affrontare i calabresi. Per Staglianò: «È una reinterpretazione legittima perché una maldestra interpretazione le dà un significato solo rituale da fare in chiesa, ma se Gesù ha sofferto facendosi uomo anche parlare delle sofferenze umane è correttamente assimilabile alla Via Crucis».

Avere in studio il vescovo è anche l’occasione per commentare i recenti fatti di cronaca: dalla questione dei migranti, alla guerra, passando per la pandemia mondiale, lasciandosi andare anche a citazioni più pop come quella di De André che parlava di Gesù come l’unico vero rivoluzionario.

«Ai calabresi auguro di vivere la Via Crucis portando le proprie croci e quelle del prossimo aprendosi alla speranza che questo dolore e la sofferenza non sono l’ultima parola della nostra vita perché Dio è amore, ci custodisce, ha cura di noi e saprà a tempo opportuno intervenire per riscattarci dal nostro dolore», ha concluso Monsignor Staglianò augurando buona Pasqua ai telespettatori di LaC.

Questa puntata di Piazza Parlamento andrà in onda stasera nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.