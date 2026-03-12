Dentro la Notizia accende i riflettori sulle eccellenze alimentari calabresi, narrando i prodotti che incarnano l’identità e il potenziale economico della regione. Ospite in studio Francesco Cosentini, direttore della Coldiretti Calabria ed esperto del mondo agricolo regionale. Cosentini delineerà un quadro completo dell’agroalimentare calabrese, partendo dai numeri: oltre 30 prodotti a marchio Dop, Igp e Pat, per un fatturato annuo di centinaia di milioni di euro.

In collegamento da Reggio Calabria, patria del bergamotto – l’agrume simbolo della costa ionica –, interverrà Vittorio Caminiti, presidente dell’Accademia e del Museo Nazionale del Bergamotto. Dal XVII secolo protagonista degli oli essenziali per profumeria (il 90% della produzione mondiale è reggina), il bergamotto è oggi Igp e stella di succhi, marmellate, birre e cosmetici.

Sempre da Reggio spazio a Vincenzo Pennestrì, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Gelatieri e maestro nel valorizzare le materie prime locali. Pennestrì illustrerà come bergamotto, ‘nduja, fichi di Cosenza, liquirizia e peperoncino si trasformino in gelati gourmet, sorbetti e granite innovative.

Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.