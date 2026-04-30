La novità è il "giusto salario", indispensabile per accedere alle agevolazioni. Ne parleremo con il segretario Cisl Giuseppe Lavia e il presidente di Confindustria Aldo Ferrara. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Il Governo Meloni ha varato un pacchetto di misure raggruppate nel Decreto Lavoro che contengono una serie di incentivi per le imprese che assumono. Gli incentivi sono finalizzati soprattutto alle donne, ai ragazzi under 35, alle aziende ricadenti nelle aree Zes del Mezzogiorno, fra cui la Calabria. La novità è rappresentata dal concetto del "giusto salario": solo chi applica determinati contratti può accedere alle agevolazioni. Per capire l'effettivo valore del decreto abbiamo invitato in studio Giuseppe Lavia, segretario regionale della Cisl, mentre in collegamento video ci sarà Aldo Ferrara, presidente regionale di Confindustria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.