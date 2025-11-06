Una nuova pagina si apre nella politica calabrese. Dopo settimane di attesa, confronti e indiscrezioni, la nuova giunta regionale si riunirà per la prima volta oggi, alla Cittadella di Catanzaro. È il momento delle prime decisioni, delle linee guida, dei primi passi concreti di un esecutivo chiamato a rispondere alle urgenze di un territorio che chiede risultati e visione. Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, seguirà in diretta questa giornata cruciale, con il racconto, le voci e le analisi di chi, da oggi, avrà la responsabilità di guidare i settori chiave della Calabria. Dalla sanità allo sviluppo economico, dalle infrastrutture all’ambiente, dal lavoro alle politiche sociali: ogni assessorato rappresenta una sfida aperta e un banco di prova per il nuovo corso regionale.

In collegamento dalla Cittadella regionale, Nico De Luca raccoglierà le prime dichiarazioni dei nuovi assessori: i programmi, le priorità, le prime impressioni dopo l’insediamento ufficiale. Chi sono, da dove vengono, e soprattutto: quale visione intendono imprimere al governo della Calabria? Un racconto in tempo reale, con immagini, interviste e approfondimenti, per capire quale direzione prenderà la nuova squadra e quali risposte intende dare alle attese dei cittadini. Cambareri, da studio, guiderà l’analisi, offrendo chiavi di lettura e spunti di riflessione su equilibri politici, strategie amministrative e prospettive di governo.

Una puntata da non perdere per chi vuole conoscere, senza filtri, le prime scelte della nuova giunta e i temi su cui si misurerà il futuro politico e sociale della Calabria. Appuntamento oggi alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del Digitale Terrestre, e in diretta streaming su LaC Play, la piattaforma on demand del network LaC.