In collegamento dalla Cittadella le prime dichiarazioni degli assessori tra programmi, priorità e impressioni dopo l’insediamento ufficiale. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
Una nuova pagina si apre nella politica calabrese. Dopo settimane di attesa, confronti e indiscrezioni, la nuova giunta regionale si riunirà per la prima volta oggi, alla Cittadella di Catanzaro. È il momento delle prime decisioni, delle linee guida, dei primi passi concreti di un esecutivo chiamato a rispondere alle urgenze di un territorio che chiede risultati e visione. Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, seguirà in diretta questa giornata cruciale, con il racconto, le voci e le analisi di chi, da oggi, avrà la responsabilità di guidare i settori chiave della Calabria. Dalla sanità allo sviluppo economico, dalle infrastrutture all’ambiente, dal lavoro alle politiche sociali: ogni assessorato rappresenta una sfida aperta e un banco di prova per il nuovo corso regionale.
In collegamento dalla Cittadella regionale, Nico De Luca raccoglierà le prime dichiarazioni dei nuovi assessori: i programmi, le priorità, le prime impressioni dopo l’insediamento ufficiale. Chi sono, da dove vengono, e soprattutto: quale visione intendono imprimere al governo della Calabria? Un racconto in tempo reale, con immagini, interviste e approfondimenti, per capire quale direzione prenderà la nuova squadra e quali risposte intende dare alle attese dei cittadini. Cambareri, da studio, guiderà l’analisi, offrendo chiavi di lettura e spunti di riflessione su equilibri politici, strategie amministrative e prospettive di governo.
Una puntata da non perdere per chi vuole conoscere, senza filtri, le prime scelte della nuova giunta e i temi su cui si misurerà il futuro politico e sociale della Calabria. Appuntamento oggi alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del Digitale Terrestre, e in diretta streaming su LaC Play, la piattaforma on demand del network LaC.