Catanzaro si guarda allo specchio e punta a ritrovare la sua anima più autentica, quella che abita tra le pietre, i vicoli e i palazzi del centro storico. È da lì, dal cuore antico della città, che trova linfa la nuova sfida dell’amministrazione guidata da Nicola Fiorita: un grande progetto di rigenerazione urbana per ricucire una città policentrica, cresciuta in modo disordinato, e riportare vita, funzioni e servizi laddove tutto ha avuto origine.

In studio, la conduzione è di Pier Paolo Cambareri; sul campo, tra i cantieri e le strade del centro, l'inviato di LaC News24 Nico De Luca racconterà l'evoluzione dei lavori con l'ospite in collegamento esterno, la consigliera comunale con delega al Centro storico, Daniela Palaia, che illustrerà i progetti in corso, le difficoltà affrontate e le prospettive di un piano ambizioso che punta a trasformare non solo l'aspetto urbano, ma anche la vita quotidiana del quartiere più simbolico di Catanzaro.

Dalla riqualificazione della Villa Margherita alla prossima riapertura del Teatro Rossi, dal recupero del cinema Fazzari ai lavori su Viale dei Normanni, fino alle nuove residenze universitarie e agli spazi dedicati agli studenti Erasmus: una vera e propria mappa di interventi che segna la volontà di riportare persone, uffici e attività nel cuore della città.

Ma i cantieri non bastano: servirà anche una nuova energia sociale, quella dei commercianti, degli operatori culturali, dei giovani che scelgono di restare o di tornare. È questo il senso dell’Agenda Urbana, il secondo pilastro del piano, che punta a sostenere chi ogni giorno tiene viva la rete economica e relazionale del centro.

Durante la puntata sarà proposto anche un contributo del sindaco Nicola Fiorita, che racconterà la visione generale e i prossimi passi del progetto.