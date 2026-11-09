Le istituzioni, la presenza dello Stato sui territori e la capacità della politica di dare (o non dare) risposte concrete alle comunità. Sono due gli argomenti al centro della puntata di oggi di Dietro i fatti – News, il programma condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda su LaC News24.

Si parte da Cirella di Diamante, dove è in programma l'inaugurazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza. Una cerimonia alla quale prenderanno parte il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Un presidio che rafforza la presenza delle forze dell'ordine sul Tirreno cosentino e che rappresenta un nuovo riferimento per la sicurezza e il controllo del territorio. A raccontare la giornata sarà l'inviata di LaC News24 Francesca Lagatta, con gli interventi e i contenuti della cerimonia inaugurale.

Ma il tema centrale della puntata riguarda il futuro di 321 professionisti e lavoratori del Ministero della Cultura, impegnati nei musei, nei parchi archeologici e negli uffici periferici del MiC. In Calabria sono 270, donne e uomini che da anni contribuiscono concretamente al funzionamento dei luoghi della cultura e alla tutela del patrimonio regionale. Per loro si avvicina una scadenza decisiva: il 24 novembre termineranno gli attuali contratti e, senza una proroga o un percorso di stabilizzazione, il rischio è quello di disperdere competenze ed esperienze maturate in tre anni di servizio.

Una vertenza che non riguarda soltanto il destino occupazionale di centinaia di persone e delle rispettive famiglie, ma anche la continuità dei servizi culturali in una regione che custodisce un patrimonio archeologico e storico di straordinario valore. Quali prospettive ci sono? Perché, nonostante le iniziative parlamentari e le richieste avanzate in questi mesi, non è ancora arrivata una soluzione definitiva? E quali conseguenze potrebbe avere l'eventuale uscita di scena di queste professionalità sul funzionamento di musei, soprintendenze e parchi archeologici?

In studio ci sarà Edoardo Maruca, uno dei professionisti interessati dalla vertenza. In collegamento il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, che nelle scorse settimane ha presentato iniziative parlamentari per chiedere una proroga dei contratti fino al 31 dicembre e un successivo percorso di stabilizzazione.

Una discussione che toccherà anche il ruolo della rappresentanza politica calabrese, la capacità dei parlamentari di incidere sulle decisioni del Governo e la distanza tra gli impegni assunti e le risposte attese dai territori. Perché dietro una scadenza contrattuale ci sono 321 storie professionali, altrettante prospettive familiari e, soprattutto, il rischio che a pagare il prezzo dell'incertezza sia anche il patrimonio culturale pubblico.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.