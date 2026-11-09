su LaC News24 il programma condotto da Pier Paolo Cambareri. In studio Edoardo Maruca, in collegamento il deputato Riccardo Tucci. Francesca Lagatta seguirà l'inaugurazione del Commissariato del comune del Cosentino con il ministro
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Le istituzioni, la presenza dello Stato sui territori e la capacità della politica di dare (o non dare) risposte concrete alle comunità. Sono due gli argomenti al centro della puntata di oggi di Dietro i fatti – News, il programma condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda su LaC News24.
Si parte da Cirella di Diamante, dove è in programma l'inaugurazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza. Una cerimonia alla quale prenderanno parte il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Un presidio che rafforza la presenza delle forze dell'ordine sul Tirreno cosentino e che rappresenta un nuovo riferimento per la sicurezza e il controllo del territorio. A raccontare la giornata sarà l'inviata di LaC News24 Francesca Lagatta, con gli interventi e i contenuti della cerimonia inaugurale.
Ma il tema centrale della puntata riguarda il futuro di 321 professionisti e lavoratori del Ministero della Cultura, impegnati nei musei, nei parchi archeologici e negli uffici periferici del MiC. In Calabria sono 270, donne e uomini che da anni contribuiscono concretamente al funzionamento dei luoghi della cultura e alla tutela del patrimonio regionale. Per loro si avvicina una scadenza decisiva: il 24 novembre termineranno gli attuali contratti e, senza una proroga o un percorso di stabilizzazione, il rischio è quello di disperdere competenze ed esperienze maturate in tre anni di servizio.
Una vertenza che non riguarda soltanto il destino occupazionale di centinaia di persone e delle rispettive famiglie, ma anche la continuità dei servizi culturali in una regione che custodisce un patrimonio archeologico e storico di straordinario valore. Quali prospettive ci sono? Perché, nonostante le iniziative parlamentari e le richieste avanzate in questi mesi, non è ancora arrivata una soluzione definitiva? E quali conseguenze potrebbe avere l'eventuale uscita di scena di queste professionalità sul funzionamento di musei, soprintendenze e parchi archeologici?
In studio ci sarà Edoardo Maruca, uno dei professionisti interessati dalla vertenza. In collegamento il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, che nelle scorse settimane ha presentato iniziative parlamentari per chiedere una proroga dei contratti fino al 31 dicembre e un successivo percorso di stabilizzazione.
Una discussione che toccherà anche il ruolo della rappresentanza politica calabrese, la capacità dei parlamentari di incidere sulle decisioni del Governo e la distanza tra gli impegni assunti e le risposte attese dai territori. Perché dietro una scadenza contrattuale ci sono 321 storie professionali, altrettante prospettive familiari e, soprattutto, il rischio che a pagare il prezzo dell'incertezza sia anche il patrimonio culturale pubblico.
Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.