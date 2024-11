Venerdì 18 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) trentaquattresima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospiti della trentaquattresima puntata due giovani imprenditori di Lamezia Terme: Erica Strangis e Aldo Falvo. La loro scelta di rimanere a lavorare in Calabria, nell'azienda di famiglia, non ha avuto tentennamenti: meditata, certo, ma anche sicura e diretta. Erica si occupa di commerciale, Aldo ha preferito la produzione: entrambi, che sono anche cugini, sono impegnati con convinzione nella Creo Srl che opera nell'area industriale di Lamezia Terme e si occupa di lavorazione del Pvc, o anche dell'alluminio, per realizzare serramenti. Nell'intervista spazio anche per il rapporto tra questo settore dell'industria e il mondo dell'edilizia, soffermandosi sulle qualità del Pvc. Erica e Aldo hanno in mente altre sfide, ma per ora sono concentrati nello sviluppo, anche tecnologico e organizzativo, di un'impresa di famiglia che è ormai giunta alla quarta generazione. La trasmissione può essere seguita, in diretta streaming e on demand su LaC Play.