Venerdì 20 settembre, su LaC Tv, ventiduesima puntata di "Imprenditori in Volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

Ospite della ventiduesima puntata Celestino Rosa, titolare della Celestino & Partners, azienda cosentina specializzata nel cosiddetto wedding planner. Celestino Rosa spiega perché ogni coppia di sposi dovrebbe immaginare di affidarsi, per il proprio matrimonio, a un wedding planner, piuttosto che procedere in autonomia. Il wedding planner mette al servizio dei promessi sposi tanti anni di esperienza, fa spendere al meglio il budget disponibile, è abituato a prevedere e governare tanti piccoli o grandi imprevisti, dà serenità alla coppia e ai parenti più stretti che così possono godersi al meglio la cerimonia senza pensare ai tanti aspetti che, sia nelle fasi di preparazione, sia nel grande giorno, pretendono attenzione: i fiori, le bomboniere, le fotografie, il film, gli spostamenti, i tempi, la location, il ricevimento, la torta, l'intrattenimento musicale, gli anelli, l'automobile della coppia... La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.