In studio con Pier Paolo Cambareri, la neoeletta consigliera regionale, esponente di Italia Viva e della “Casa Riformista”. Appuntamento alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
Prosegue il viaggio di Dentro la Notizia nel post elezioni con l’analisi dei risultati delle ultime regionali e le prospettive che si aprono per la nuova consiliatura. In studio con Pier Paolo Cambareri, la neoeletta consigliera regionale Filomena Greco, esponente di Italia Viva e della “Casa Riformista”.
Un confronto a tutto campo sulle ragioni della sconfitta del centrosinistra, sul futuro dell’opposizione e sul ruolo che i riformisti intendono giocare nel nuovo Consiglio regionale. Greco, già sindaca di Cariati e da sempre impegnata sui temi dello sviluppo locale e dell’innovazione amministrativa, analizzerà le dinamiche che hanno segnato la tornata elettorale, indicando la necessità di una rigenerazione politica fondata sull’ascolto dei cittadini e sulla valorizzazione delle energie dei territori.
Nel dialogo con Cambareri, spazio anche ai programmi e alle priorità dell’opposizione: dalla sanità alla questione infrastrutturale, dal sostegno alle imprese alla parità di genere nella politica regionale. Un’occasione per capire come il fronte riformista intenda interpretare la propria funzione di controllo e di proposta, in un contesto politico che sembra chiedere sempre più concretezza e capacità di visione. Tra bilanci, autocritiche e prospettive, Dentro la Notizia propone un approfondimento d’attualità che va oltre il dato elettorale, per raccontare la Calabria che guarda al futuro e si interroga sul proprio destino politico.
Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del Digitale terrestre, e in streaming su LaC Play, la piattaforma on demand del gruppo LaC.