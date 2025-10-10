Prosegue il viaggio di Dentro la Notizia nel post elezioni con l’analisi dei risultati delle ultime regionali e le prospettive che si aprono per la nuova consiliatura. In studio con Pier Paolo Cambareri, la neoeletta consigliera regionale Filomena Greco, esponente di Italia Viva e della “Casa Riformista”.

Un confronto a tutto campo sulle ragioni della sconfitta del centrosinistra, sul futuro dell’opposizione e sul ruolo che i riformisti intendono giocare nel nuovo Consiglio regionale. Greco, già sindaca di Cariati e da sempre impegnata sui temi dello sviluppo locale e dell’innovazione amministrativa, analizzerà le dinamiche che hanno segnato la tornata elettorale, indicando la necessità di una rigenerazione politica fondata sull’ascolto dei cittadini e sulla valorizzazione delle energie dei territori.

Nel dialogo con Cambareri, spazio anche ai programmi e alle priorità dell’opposizione: dalla sanità alla questione infrastrutturale, dal sostegno alle imprese alla parità di genere nella politica regionale. Un’occasione per capire come il fronte riformista intenda interpretare la propria funzione di controllo e di proposta, in un contesto politico che sembra chiedere sempre più concretezza e capacità di visione. Tra bilanci, autocritiche e prospettive, Dentro la Notizia propone un approfondimento d’attualità che va oltre il dato elettorale, per raccontare la Calabria che guarda al futuro e si interroga sul proprio destino politico.

Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del Digitale terrestre, e in streaming su LaC Play, la piattaforma on demand del gruppo LaC.