Oggi le sue mani danno vita a oggetti delicati e originali: segnalibri, portachiavi, orecchini decorati con fiori raccolti ed essiccati da lei, oltre a quadri e disegni che testimoniano la sua inesauribile fantasia. Ogni creazione è un piccolo pezzo della sua anima, un riflesso della bellezza che Lisa riesce a scorgere nelle cose più semplici.

Lisa Russo è una giovane artista poliedrica di 28 anni che, sin da bambina, ha mostrato un innato talento per il disegno. Oggi realizza oggetti unici e delicati e il suo sogno è quello di restare in Calabria, nella sua amata Catanzaro, per dimostrare che non è necessario seguire la consuetudine di trasferirsi al nord in cerca di un lavoro sicuro.

La puntata di LaC Storie dedicata a Lisa Russo racconta la sua vita, le sue creazioni e la forza di una creatività che nasce dall'amore per la propria terra, trasformando ogni piccolo gesto in arte.