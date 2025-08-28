Il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro parlerà del suo nuovo libro e dell’impegno con l’Anm sulle riforme della Giustizia. L’artista e divulgatrice scientifica ci spiegherà come nasce l’affascinante binomio tra musica e scienza

Due testimonianze diverse di come, con il proprio impegno personale, si possa lavorare per risollevare la Calabria: Annamaria Frustaci, sostituto procuratore della Dda di Catanzaro, e Ingrid Carbone, pianista e matematica, racconteranno le loro storie personali ai microfoni di Massimo Clausi e Alessia Truzzolillo nel corso della trasmissione Buongiorno in Calabria, dalle ore 9 sul canale 11 del digitale terrestre, in diretta anche sul sito lacnews24.it e in streaming su lacplay.it.

Il magistrato della distrettuale ha pubblicato il suo secondo libro per ragazzi: “Un sole che mai tramonta”, la storia di una famiglia vittima innocente di mafia. A narrare ad una classe attenta è un professore. La storia che si dipana, ricca di particolari, è quella della strage di via dei Georgofili a Firenze.

Attraverso il suo impegno con l’Associazione nazionale magistrati, inoltre, il pm Annamaria Frustaci ci parlerà delle battaglie condotte sulle riforme della Giustizia.

Scienza e arte è invece il binomio che accompagnerà la seconda ospite della puntata, Ingrid Carbone, pianista e matematica con la passione per la divulgazione. L’artista ha ideato le “coversazioni-concerto” nel corso delle quali spiega l’unione tra la musica e la scienza. Questa congiunzione astrale tra due mondi soltanto apparentemente distanti contraddistingue il suo percorso professionale di pianista pluripremiata e docente universitaria di matematica.

Appuntamento a domani, non mancate!