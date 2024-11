L'ex magistrato ospite di Pasquale Motta nella puntata di oggi della striscia quotidiana di approfondimento di lacnews24 in onda dalle 14.30

“Fuori dal sistema” è il nuovo libro di Luigi de Magistris. L’ex magistrato ripercorre la sua travagliata vicenda di pubblico ministero di Catanzaro alle prese con l'inchiesta Why Not, l'indagine giudiziaria sui presunti intrecci tra politica, corruzione, malaffare, lobby e logge massoniche, con cui arrivò a sfiorare i vertici del Governo allora in carica. L’autore sarà ospite di Pasquale Motta a Dopo la Notizia alle 14:30.

Dopo la Notizia è la striscia di approfondimento quotidiano di lacnews24 che va in onda da lunedì a venerdì su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social